Uruguay: Miles de trabajadores protestan contra la reforma jubilatoria

28-04-23.-Luego que el presidente uruguayo Lacalle Pou negociara, en un toma y daca explícito, la posibilidad de votar la reforma de las jubilaciones en el Parlamento con los principales socios de su coalición. Finalmente la ley se votó en general y luego pasaron a la votación artículo por artículo.



En este marco, la dirección del Pit-Cnt (Plenario Intersindical de Trabajadores/Convención Nacional de Trabajadores), llamó a las apuradas a un paro general y concentración, cerca del Palacio Legislativo. Esta medida llega tarde y es insuficiente. No solo es la primera medida a la que llaman para enfrentar esta reforma jubilatoria, sino que tampoco le dan continuidad.



La concurrencia de trabajadores de distintos sectores fue importante, demostrando que hay fuerzas para luchar en serio, expresando así la necesidad de hacer algo ahora. Algunos sectores más clasistas que intentaron demostrar con más fuerza la rabia, fueron posteriormente hostigados por la Policía.



En la concentración del Pit-Cnt, habló una representante de la Federación de Estudiantes Secundarios (FEUU), un representante de los jubilados, un representante de las cooperativas de vivienda y un representante de la dirección cerró la oratoria. Manifestando unánimemente el repudio a la reforma que impulsa el gobierno y que el Parlamento votó contra las mayorías populares.



Sixto Amaro el representante de los jubilados afirmó que: “Van a afectar a los nuevos jubilados, van a afectar la economía del país, van a afectar al concepto de seguridad social como un derecho humano fundamental”. Por su parte Sergio Sommaruga -dirigente del sindicato de la Educación Privada, SINTEP- dijo que: “va en contra de los intereses de las grandes mayorías y de sentir el orgullo profundo del país en el que estamos viviendo”.



Pensando en la elecciones



Como decíamos en nuestra nota la dirección del Pit- Cnt y el Frente Amplio “actúan en conjunto pensando en las elecciones del 2024. Contienen y frenan la bronca y las energías de las bases trabajadoras para evitar que se exprese con contundencia la oposición a la ley, buscando hacernos creer que cuando lleguen al gobierno las cosas cambiarán.”



Expresando este relato hacia el escenario electoral de 2024, el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira, después de afirmar que "el pueblo uruguayo en su enorme mayoría está en contra de esta reforma como lo muestran las encuestas", agregando enseguida que si el Frente Amplio llega al gobierno llamarán a construir “una política de protección social” que incluya a todas las organizaciones sociales (de trabajadores, jubilados y empresarios). Por lo tanto, intentarán que queden firmes varias puntos que la derecha está imponiendo ahora, y las suavizarán con “diálogo social”.



Desde hace años, varios dirigentes del Frente Amplio como José Mujica, vienen bregando por una reforma que aumente la edad jubilatoria. Así que no es inocente la promesa de “una política de protección social” con empresarios incluidos, como tampoco lo fue cuando fueron gobierno por 15 años, donde no se animaron a eliminar definitivamente el negocio de las AFAPS (Administradora de Fondos de Previsión Social) y las exoneraciones de varios impuestos a las grandes patronales.



No esperar más, el camino es la lucha



Los conflictos en curso de Acodike (compañía de gas), Tienda Inglesa, el sector educativo, entre otros, demuestran la disposición a la lucha de los trabajadores y la juventud. También demuestra esto mismo el acatamiento al paro.



Este martes quedó demostrado que una gran fuerza social se quiso manifestar contra esta ley regresiva. No debemos permitir que ningún tiempo electoral o parlamentario, le marquen el ritmo a nuestros intereses de clase. La clase trabajadora y los sectores populares deben encontrar con sus propios métodos y en las calles, el camino para combatir estos ataques del gobierno derechista de Lacalle Pou.



Contra los profetas del apaciguamiento y el electoralismo, la pelea por nuestros intereses y derechos no puede esperar. Como en Francia ell camino es la huelga y la lucha en las calles

