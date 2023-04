(VIDEO) Colombia: Petro pide la renuncia de todos los ministros de su gabinete

26-04-23.-El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha pedido la renuncia de todos los ministros de su Gobierno tras la aprobación por la mínima de la reforma de salud en el Congreso y ha reprendido a los miembros del mismo por su "falta de gestión".El anuncio se dio después de que se cerrara la primera discusión de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes, según informó el diario El Tiempo.La razón sería reubicar funcionarios y reordenar su equipo, lo que daría cuenta de que responde a un cálculo político para buscar la aprobación de sus reformas.Petro ya había adelantado en un discurso que “en su gobierno no tienen cabida quienes no son capaces de sacar adelante las reformas sociales prometidas”, recuerda Cambio.Una frase lapidaria al respecto la habría pronunciado este mismo lunes en un consejo de ministros, añade: “Si ustedes no están funcionando tengo que tomar decisiones”.Entre los cambios que adelanta se habla de una rotación de carteras de ministros como Alfonso Prada, Álvaro Leyva e Iván Velásquez, que saldrían del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa, respectivamente.Asimismo, Petro expresó en su cuenta de Twitter que “la coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido”. El presidente de Colombia acusó que “alguno de los cuales amenaza a la mayoría de su propia bancada”. Por lo mismo planteó la necesidad de un cambio en el gobierno.El anuncio se dio luego de que el mandatario hablara en durante un evento realizado en el Valle del Cauca."Yo pienso que el Gobierno debe declararse ya en emergencia, eso significa que día y noche, equipos del Gobierno estén trabajando para bajar el precio de los alimentos, entregar tierra al campesinado y tener más alimentos sembrados", agregando que "se debe tener un Gobierno que tenga funcionarios, cuyo corazón está a favor de la gente humilde y no que ocupen el cargo simplemente por ganar un salario o unas comisiones y que sean capaces de adelantar los enormes retos en el campo rural".