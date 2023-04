Colombia: Petro a Guaidó -“si hubiese entrado con su pasaporte y pide asilo con gusto se le hubiera ofrecido”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha respondido este martes a las críticas del opositor venezolano Juan Guaidó desde Miami, a quien le ha recordado que "no tiene por que entrar ilegalmente al país" y que "con mucho gusto" le hubieran concedido asilo político, después de que fuera expulsado.



En un mensaje publicado en Twitter, Petro aseguró que Guaidó podía entrar a Colombia haciendo uso de su pasaporte y pedir asilo político que, según dijo, "con mucho gusto se le hubiera ofrecido".





"No tiene por qué entrar ilegalmente al país. Se le ofreció el permiso de tránsito, no se le deportó de regreso a su país y con el permiso de EE. UU. voló hacia ese país", escribió."Obviamente un sector político quería perturbar el libre desarrollo de la conferencia internacional sobre Venezuela", agregó.La declaración del mandatario colombiano se produce horas después de que Guaidó aterrizara en la ciudad de Miami, luego de haber sido expulsado de Colombia, a donde llegó de manera sorpresiva el lunes para reunirse con las delegaciones internacionales que participarán en la cumbre que busca reactivar el diálogo político entre el chavismo y la oposición.Más temprano, Migración Colombia anunció que abrió un proceso administrativo al dirigente opositor por entrar "por vías irregulares" al vecino país."Guaidó Márquez ingresó a territorio colombiano por vías irregulares. Oficiales de Migración Colombia realizaron el procedimiento de acuerdo a lo establecido en el decreto 1067 de 2015 que contempla la normativa migratoria colombiana", reza el texto que cita al director del organismo Fernando García Manosalva."La apertura del proceso no constituye una sanción en contra del señor Guaidó Márquez, quien se encontró en buena salud durante su corta permanencia durante el acompañamiento adelantado por Migración Colombia", afirmó García Manosalva.Según la Cancillería colombiana, Guaidó había adquirido el pasaje a Estados Unidos y que afirmó que "Migración Colombia se mantuvo atenta a que ese viaje se produjera sin dilación alguna".

