Reino Unido: activistas climáticos exigen el fin de proyectos sobre combustibles fósiles

Coalición climática exige el fin de los proyectos de combustibles fósiles en Londres

24 de abril de 2023.- Después de cuatro días de manifestaciones pacíficas, los activistas climáticos se reunieron en Parliament Square en Londres cuando se alcanzó la fecha límite para que el gobierno actuara para poner fin a todos los nuevos proyectos de combustibles fósiles.



Las acciones involucraron una amplia gama de grupos, incluidos Extinction Rebellion, Friends of the Earth y Greenpeace, así como la coalición climática cristiana, con miles de personas reunidas para el Día de la Tierra.



Al ex arzobispo John Sentamu se le negó el acceso a la sede de Shell en Londres mientras intentaba entregar una carta a su director ejecutivo, Wael Sawan. La policía estuvo presente cuando trató de entregar su mensaje.



Sentamu dijo que fue la experiencia más arrogante que jamás había tenido. “El cambio climático es la mayor fuerza insidiosa y brutal indiscriminada de nuestro tiempo. Las personas que más sufren son las que menos han hecho para provocarlo”, dijo en un mensaje de apoyo a las protestas climáticas que se desarrollaron durante el fin de semana.



“Es por eso que continuar buscando nuevas fuentes de combustibles fósiles, a pesar de las advertencias explícitas de la Agencia Internacional de Energía, es una ofensa contra la humanidad”.



La serie de acciones culminó el lunes con una concentración de personas fuera del parlamento como fecha límite para que el gobierno cumpla con las demandas climáticas que se acercaba.



Después de que pasó la fecha límite, la cofundadora de XR, Clare Farrell, prometió que las organizaciones involucradas intensificarían su campaña.



“El gobierno tuvo una semana para responder a nuestras demandas y no lo ha hecho”, dijo. “A continuación, nos comunicaremos con las organizaciones de apoyo para comenzar a crear un plan para intensificar nuestras campañas en un ecosistema de tácticas que incluye a todos, desde los que protestan por primera vez hasta aquellos que están dispuestos a ir a prisión”.



Un portavoz de XR dijo que más de 200 organizaciones estaban involucradas en la coalición y que el apoyo solo crecería. “Tenemos que unirnos para sobrevivir como nunca antes mientras este gobierno aplica tácticas cada vez más represivas”.