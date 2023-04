México: migrantes inician caravana de protesta por incendio en Ciudad Juárez

24 de abril de 2023.- Alrededor de 2,000 migrantes de diversas nacionalidades partieron desde Chiapas rumbo a la Ciudad de México, en protesta por el incendio que dejó 40 muertos en Ciudad Juárez la noche del 27 de marzo.



"Hoy salimos simbólicamente denunciando un crimen de Estado. Nos faltan 40 migrantes muertos que no hicieron nada", dijo el activista Irineo Mújica, quien encabeza la caravana que salió de un parque en Tapachula, en Chiapas.



El grupo está conformado principalmente por migrantes de Centroamérica, Venezuela, Colombia y Haití. Mújica -quien denomina a la caravana Viacrucis Migrante- pidió también la desaparición del Instituto Nacional de Migración (INM) "no sólo de nombre sino de manera estructural para cortar la corrupción".



Los migrantes portan cruces y llevan pancartas y largas banderas con consignas escritas en las que también exigen al gobierno el tránsito libre por el país.



Una migrante venezolana que no quiso dar su nombre dijo que lleva junto con su familia tres semanas en Tapachula esperando documentos que le permitan avanzar rumbo a Estados Unidos.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 319 veces.