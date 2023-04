En este siglo morirán la mitad de lenguas del mundo, afirma investigadora mexicana

23 de abril de 2023.- En este siglo desaparecen la mitad de las lenguas que se hablan en el mundo, con la muerte “de una lengua cada tres horas”, alerta una lingüista.“Ha habido imperios, guerras, ¿Qué no ha pasado en la historia?, pero es ahora cuando nos enfrentamos a esto, se calcula que en este siglo van a morir más de la mitad de las lenguas que se hablan en el mundo y eso tiene un contexto y un por qué”, advierte la lingüista mexicana, indígena y hablante de mixe Yásnaya Aguilar, en una entrevista concedida a la agencia de noticias española EFE publicada este domingo.La investigadora recuerda que en el mundo “se hablan entre seis y siete mil [lenguas] dependiendo del método que uses para contarlas”.A pesar de esta gran diversidad lingüística, Aguilar insiste en que “como nunca en la historia de la humanidad estamos enfrentando una muerte masiva de lenguas” con la muerte “de una lengua cada tres horas”.La lingüista, que presentó en España su libro “Manifiestos sobre la diversidad lingüística”, considera la creación de los estados-nación como gran motivo para la desaparición de las lenguas no mayoritarias y no acogidas precisamente por los países como lengua como a todo el Estado.