Jefe de Google, Sundar Pichai, ganó más de 200 millones de sueldo el año previo a los 12.000 despidos

23-04-23.-El jefe de Alphabet, matriz de Google, logró una retribución de 225,99 millones de dólares (unos 204 millones de euros al cambio actual) en el ejercicio cerrado el pasado 31 de diciembre, solo tres semanas antes de que la empresa anunciase 12.000 despidos en todo el mundo, el 6% de la plantilla del grupo, según ha comunicado la empresa este viernes a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (la SEC, por sus siglas en inglés).



La retribución de Sundar Pichai se multiplicó por casi 36 desde los 6,3 millones de dólares de 2021 en un año en que las acciones de Alphabet cayeron casi un 40% en Bolsa. Pichai ha pasado a ganar 808 veces lo que el empleado del grupo que tiene el sueldo intermedio: 279.802 dólares. De los 190.000 empleados de trabajadores de Alphabet, unos 95.000 ganan más de esa cifra.



Alphabet atribuye en parte que la retribución se haya disparado a que el consejero delegado de la empresa recibió un incentivo trienal en 2022. El desglose que hace la compañía señala que Pichai ganó 2 millones de dólares de sueldo en metálico; 218 millones de incentivo en títulos de la compañía y 6 millones en otras retribuciones. Esa última partida está destinada casi íntegramente a seguridad personal, según la documentación puesta a disposición de sus accionistas y del supervisor.



El incentivo está vinculado a la cotización y a ciertos objetivos, con lo cual no es dinero contante y sonante, pero se ha valorado de acuerdo con los criterios admitidos por el supervisor.



Ese incentivo plurianual sitúa la retribución de Pichai muy por encima del resto de ejecutivos del grupo el pasado ejercicio. Prabhakar Raghavan, vicepresidente sénior de Conocimiento e Información de Google, y Philipp Schindler, director comercial, se llevaron cada uno unos 37 millones de dólares. La directora financiera, Ruth Porat, y el responsable jurídico. Kent Walker, ganaron cada uno 24,5 millones de dólares. Sus premios en acciones se conceden anualmente y en los últimos dos años habían ganado más que Pichai. En conjunto, los cinco altos directivos ganaron unos 350 millones de dólares en 2022.



Los accionistas de Alphabet están convocados a la junta general para el próximo 2 de junio. En ella tendrán que votar sobre la retribución de los directivos con carácter consultivo. La empresa propone que la votación sobre los sueldos sea en el futuro cada tres años.



Pichai, de 50 años, se sitúa como el directivo mejor pagado de las grandes tecnológicas, con un sueldo que duplica con creces el de Tim Cook, consejero delegado de Apple. Los accionistas de Apple se quejaron de las estratosféricas retribuciones del sucesor de Steve Jobs, que escuchó las críticas y recomendó que le bajasen el sueldo. Su retribución objetivo para 2023 se recorta un 40%, hasta 49 millones de dólares. En 2022, esa retribución objetivo o teórica estaba fijada en 84 millones de dólares, pero como se superaron las expectativas, el directivo acabó ganando 99,4 millones, según comunicó la compañía.



El presidente del consejo de administración de la empresa, John Hennessy, que no tiene carácter ejecutivo, no se refiere en su carta a los accionistas ni a los despidos ni a las retribuciones, pero sí a la inteligencia artificial (IA). El lanzamiento de ChatGPT por parte de OpenAI ha hecho saltar las alarmas en el grupo de Google, que ve amenazado su monopolio de hecho sobre las búsquedas en internet.



“Durante más de seis años, Alphabet ha liderado los avances en el campo de la IA”, dice, con el objetivo de “encontrar avances tecnológicos que aporten beneficios significativos a la sociedad”. “Esta visión ha motivado años de investigación y trabajo en productos, así como inversiones en los mejores talentos técnicos”, añade.



Hennessy defiende el papel que ha jugado el grupo en ese ámbito: “Alphabet lleva mucho tiempo traduciendo los avances técnicos en productos útiles para miles de millones de personas en todo el mundo. Estas innovaciones -especialmente en IA- ya han mejorado muchos de los principales productos de la empresa en los últimos años, y habrá más en los próximos meses”, explica.



Sin que quede claro a quién o quiénes se está refiriendo, concluye sus palabras sobre la inteligencia artificial con un aparente recado a los competidores: “Y lo que es más importante, la empresa se centra en desarrollar esta tecnología de forma responsable. Alphabet fue una de las primeras en desarrollar y adoptar los Principios de la IA y en implantar una estructura de gobernanza de la IA, lo que es importante para el desarrollo a largo plazo de esta tecnología. A medida que este trabajo continúa, la empresa se compromete a invertir de forma responsable para el crecimiento a largo plazo y a encontrar áreas en las que pueda operar de forma más rentable”, dice.



