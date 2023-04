Chile: Boric anuncia política de explotación del Litio

Salares de Litio en Chile

22 de abril de 2023.- El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció en una comparecencia radiotelevisiva transmitida los términos generales de la política nacional del litio, que incluye la creación de una empresa estatal y la colaboración público-privada en la explotación de este mineral, informaron medios locales.



El mandatario habló de las grandes reservas del país del llamado “oro blanco” como una oportunidad de crecimiento económico. «Chile tiene una de las mayores reservas de litio del mundo. Un mineral que al estar en baterías de almacenamientos de energía resulta clave en la lucha contra la crisis climática”, destacó.



«Es una oportunidad de crecimiento económico que difícilmente se vuelva a repetir en el corto plazo. Junto al desarrollo del hidrógeno verde, es la mejor chance que tenemos para transitar hacia una economía sostenible y desarrollada. No podemos darnos el lujo de desaprovecharla», agregó.



El jefe de Estado señaló que en estos momentos ese metal blando sólo se está explotando en el salar de Atacama, en el norte chileno, y aún así ya representa el 30 por ciento del volumen mundial.



Además, dijo, existen por lo menos otros 60 salares y lagunas en todo el país y sobre ellos se realizarán exploraciones para determinar su potencial extractivo, así como las áreas protegidas donde no habrá actividades productivas.



Boric explicó que la política nacional está asentada en cinco puntos fundamentales para alcanzar los objetivos. El primero apunta a que el Estado participará en todo el ciclo productivo de este mineral, creando para ello una Empresa Nacional del Litio, asentada en Codelco y Enami, las únicas empresas estatales con giro minero.



En segundo término, el esfuerzo de la exploración, explotación y valor agregado se hará en base a la colaboración público-privada, en la cual el Estado tendrá obligatoriamente todo el control y el privado podrá aspirar, como máximo, a un 49,9 por ciento de participación.



El tercer punto en este programa es avanzar en el uso de nuevas tecnologías para minimizar el impacto en los ecosistemas y promover la investigación por medio de una red de protección de salares, para cumplir así los compromisos de cara a los objetivos de 2030.



En este sentido, el líder chileno anunció la creación de un Instituto Nacional del Litio y Salares, dedicada a la investigación, que no necesita de una ley para concretarse, pero sí un proceso de diálogo con comunidades y legisladores, de manera de que cuando ingrese el proyecto al Parlamento ya exista una discusión previa.



En cuarto lugar, el presidente afirmó que este desarrollo será con la participación de todas las comunidades aledañas a las zonas de extracción, pues estos lugares “no son sólo litio, son personas, son comunidades, son aguas del desierto, son biotecnologías y otros minerales, son las casas de cultura milenarias”.



Al respecto se comprometió a comenzar este proceso con una reunión personal con el Consejo de Pueblos Atacameños, pues se prevé entrar al Salar de Atacama, el único en el que actualmente se produce litio en Chile y cuya explotación está en manos de las empresas SQM y Abemarle hasta 2030.



Finalmente, el quinto punto será promover no sólo la extracción y la conservación, sino la generación de productos de litio con alto valor agregado.



«Nuestro desafío es que nuestro país se transforme en el principal productor de litio del mundo, aumentando de esta manera su riqueza y desarrollo, distribuyéndola justamente al mismo tiempo que protegimos la biodiversidad de los salares», concluyó el inquilino del Palacio de la Moneda.