Expresidente peruano Alejandro Toledo se entregó a la justicia estadounidense para su extradición

El ex-presidente de Perú, Alejandro Toledo Credito: Web

22 de abril de 2023.- Un día después de que jueces en Washington, en el distrito de Columbia, denegaron un nuevo intento del expresidente Alejandro Toledo para evitar la extradición, este último cumplió su palabra y se entregó a las autoridades para responder a la Justicia peruana. Toledo es el quinto mandatario que afronta un proceso por corrupción en la nación andina.



Las autoridades de California, lugar donde Toledo residió hace varios años para estudiar economía, informaron que el expresidente se entregó para iniciar su proceso de extradición a Perú.



De acuerdo con la información de un tribunal federal en San José, Estados Unidos, el ex jefe de Estado se habría entregado a las autoridades alrededor de las 9:15 horas locales (16:15 GMT), quedando a disposición del servicio de alguaciles estadounidense.



Toledo, quien fue presidente de la nación entre el período 2001 y 2006, es acusado en su país de corrupción y lavado de dinero, acusaciones relacionadas con el caso Odebrecht, donde se le responsabiliza de haber recibido millones de dólares de la constructora brasileña a cambio de licitaciones para obras públicas.



En Perú, la Fiscalía que lleva a cabo las investigaciones está solicitando al menos 20 años de cárcel para el político de 77 años.



Toledo, desde un primer momento, ha negado los cargos en su contra y presentó varias peticiones para bloquear la extradición. Perú ha solicitado la detención del exmandatario desde finales del año 2017.



Luego de conocerse sobre la entrega de Alejandro Toledo para su extradición, el fiscal peruano José Domingo Pérez, quien efectuó la denuncia contra el expresidente por corrupción, consideró prioritario que miembros de su equipo participen en el traslado del ex jefe de Estado a Perú.



Luego de conocer el rechazo de sus alegatos por parte de los jueces en Washington para evitar su extradición, el expresidente peruano emitió unas declaraciones desde su residencia en California, horas antes de entregarse a la justicia.



En sus palabras, Toledo instó a la Justicia peruana no permitir su muerte en prisión, declaraciones que se presentan poco tiempo después de que su esposa declarase a la periodista Milagros Leiva, que las autoridades peruanas buscan “meterlo preso (a Toledo) y que se muera y que nunca haya juicio, porque juicio no va a haber”.