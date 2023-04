Costa Rica: policías protestaron por cambio en sus condiciones laborales

Policías en Costa Rica protestaron por cambio en sus condiciones laborales

21 de abril de 2023.- Los policías protestaron por un cambio en sus condiciones que los hará pasar a trabajar seis días seguidos para tener cuatro jornadas libres.



Un grupo de oficiales de la Fuerza Pública se manifestó este jueves frente a las instalaciones del Ministerio de Seguridad Pública, como protesta al cambio de roles laborales que la cartera, en conjunto con Justicia y Paz y la Presidencia de la República, anunciaron ayer para sus puestos.



El Poder Ejecutivo anunció una serie de acciones con las que buscará combatir la inseguridad y la violencia que azotan al país, con una estrategia llamada "Operación Costa Rica Segura".



Como medida inmediata, Seguridad Pública y Gobernación y Policía anunciaron que circularán 9500 policías más en las calles del país por un espacio de 6 meses y que, para ello, cambiarán los roles de trabajo de 12.000 policías.



Actualmente los oficiales trabajan en una jornada de tres por tres y seis por seis, lo que quiere decir que por cada tres días laborados, descansan tres; o que por cada seis descansan otras seis jornadas. Esta medida cambiará a partir de ahora y, durante los próximos seis meses, ajustarán sus horarios a que por cada seis días laborados tengan cuatro libres.



Esta decisión no fue bien tomada por los oficiales y por ello se realizó una manifestación donde entregaron a las autoridades un pliego de solicitudes.



Policías señalan desmejoramiento en sus condiciones laborales



El día de ayer, la Seccional de la Fuerza Pública de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) manifestó su malestar contra la decisión, al señalar que este esta medida implicaría un desmejoramiento en sus condiciones de trabajo de los oficiales.



Según indicó ayer el expolicía y presidente de la seccional, Mainor Anchía Angulo, un cambio de este tipo solo puede realizarse por medio de una declaratoria de emergencia nacional por el tema de seguridad, lo cual no se ha hecho.



Además, reprochó que la medida está en contra de las recomendaciones laborales para policías que brindó el ente técnico en la materia, el Consejo de Salud Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).



El representante sindical también criticó las condiciones en las que trabajan los oficiales del país y enfatizó en que tienen 125 delegaciones con órdenes sanitarias, reportes de policías que no tienen ni botas para trabajar y múltiples problemas con los vehículos de la institución.