Sudán: Entrevista con Fathi El Fadl (Partido Comunista) "el enfrentamiento es por el control de la riqueza"

19 de abril de 2023.- Se consuma la ruptura entre los dos hombres fuertes de Sudán, el general Abdel Fattah Al Burhan -al frente de las fuerzas armadas y autor de un golpe de Estado en octubre de 2021- y el general Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti, que lidera el Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). Desde hace varios meses, las tensiones eran altas, ninguno de los dos quería perder sus prerrogativas pero coincidían en una cosa: la marginación de los representantes civiles, pero en el origen del movimiento de protesta que, en 2018, puso fin a la tiranía de Omar Al Bashir.

El viernes, la tensión había subido un poco. La lucha comenzó al día siguiente y continuó el domingo. En el propio Jartum, donde entró en acción la fuerza aérea, pero también en varias ciudades del país. Al norte, en el aeropuerto de Merowe, las RSF capturaron a soldados egipcios.

El Comité Central de Médicos Sudaneses informó [al 16 de abril] que al menos 56 civiles habían muerto y 595 personas, incluidos combatientes, resultaron heridas desde que comenzaron los enfrentamientos, que continuaron el domingo por la noche.

¿Cuál es la situación en Jartum?

Desde el sábado, los enfrentamientos entre las Rapid Support Forces y el ejército regular han sido muy violentos, ya sea en la capital o, más al norte, en Merowe, donde se encuentra la base militar egipcia que controla el aeropuerto, o incluso en Port Sudan. En otras partes del país, la situación es tan tensa como en Darfur. Pero son sobre todo los civiles los que se llevan la peor parte: 56 de ellos han muerto.

Se han hecho varios intentos para establecer una mediación entre las dos partes, pero los generales del ejército se han negado porque creen que se trata de derrotar militarmente a los que llaman rebeldes. En Jartum, los puentes están cortados. No podemos llegar a Omdurman. Hay muy poca gente en las calles. En varias zonas de la capital y Omdurman, se han cortado el agua y la electricidad debido a los enfrentamientos. Como la población no puede salir, no puede abastecerse ni reparar los daños.

¿Cómo llegamos a tal confrontación entre el ejército y el FSR?

Como Partido Comunista de Sudán, hemos estado advirtiendo durante bastante tiempo sobre el deterioro de la situación. Decíamos que el acuerdo marco se aprobó a fines del año pasado (el 5 de diciembre de 2022, el ejército firmó un acuerdo marco con decenas de líderes civiles, en el que los generales se comprometían a ceder gran parte de su poder político). Discusiones generadas bajo la presión del Quad y la troika –Reino Unido, Estados Unidos, Noruega, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos– Ed) no tenía futuro.

Porque lo que está sucediendo hoy en Sudán es solo la consecuencia del golpe fallido de octubre de 2021. El objetivo de esto era crear una nueva asociación entre las dos principales fuerzas armadas de un lado y los civiles representados por las Fuerzas para la Libertad y el Cambio. (FLC) por el otro. No pudo funcionar. Porque la principal disputa entre todas estas fuerzas se refiere al poder y la autoridad. Ninguna de estas partes está realmente lista para comprometerse. A pesar de las presiones regionales e internacionales sobre todas estas fuerzas que hemos presenciado, las contradicciones no han sido superadas. Permanecieron en el estado hasta un punto de ruptura. Esto es exactamente lo que está sucediendo.

Lo que, por supuesto, en última instancia significa el control de la riqueza del país. Por un lado están los generales del ejército regular, que controlan las corporaciones industriales y comerciales. Por otro, las Fuerzas de Apoyo Rápido que tienen intereses en los recursos naturales, en particular el oro. Estos FSR trabajan de la mano con sus socios rusos en Wagner, mientras que el ejército sudanés tiene relaciones comerciales con los generales egipcios.

Las peleas que tienen lugar en Merowe, por ejemplo, aclaran las cosas. Los egipcios llegaron allí y estacionaron allí parte de su fuerza aérea para realizar maniobras con la fuerza aérea sudanesa. El objetivo es amenazar la construcción de la presa en el Nilo llamada la gran presa del Renacimiento, construida por Etiopía (que podría amenazar el suministro de agua de Egipto y Sudán – Ed). Las Fuerzas de Apoyo Rápido, con su jefe, Hemedti, llegaron y atacaron a las tropas egipcias en Merowe. Ya sea que esto haya sido planeado o no, efectivamente coloca a Hemedti en el campo etíope. Además, la FSR tiene intereses y proyectos con Etiopía.

Si observa de cerca lo que está sucediendo en el país en este momento, en Jartum pero también en otros lugares, parece una guerra de poder entre Egipto y Etiopía. Por el momento, está localizado.

¿Cómo piensa actuar para que se escuche una voz civil?

Debemos seguir organizando al pueblo para continuar la lucha y lograr los objetivos que fueron los de la revolución que derrocó al régimen de Omar Al Bashir. Pero nuestra principal demanda en este momento es un alto el fuego inmediato, la retirada de los ejércitos y las milicias de las ciudades, pueblos y zonas residenciales. Vemos que es urgente disolver todas las milicias, recuperar las armas que circulan en las ciudades y el campo y reformar un ejército nacional unido y profesional. El ejército debe regresar a sus cuarteles. Esta es la única forma de derrotar el golpe de Estado y establecer un verdadero poder popular y democrático en el país. (Artículo publicado en el diario L’Humanité, 17 de abril de 2023)