Grupo paramilitar acepta tregua humanitaria de 24 horas en Sudán

Tregua en Sudán

18 de abril de 2023.- El grupo paramilitar sudanés, Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), comunicó que acepta una tregua humanitaria de 24 horas, mientras acusó al Ejército de ese país de no respetar el armisticio.



A través de sus redes sociales, las FAR dieron a conocer que sostuvieron un contacto con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, así como con representantes de otros países que llamaron a un alto al fuego temporal.



El grupo paramilitar comunicó que “declaramos nuestra aceptación del armisticio propuesto por un período de veinticuatro horas. Ratificamos el compromiso de nuestras fuerzas con las directivas emitidas al respecto, desde la madrugada de ayer”.



Al mismo tiempo, las FAR acusaron al Ejército de no respetar la tregua pactada, mientras denunció que “sus aviones siguen atacando dentro de las zonas pobladas”.



“En flagrante violación de los fundamentos y principios del derecho internacional y humanitario, estamos a la espera de una respuesta del Sr. Anthony Blinken para resolver las violaciones de la otra parte”, reseñó parte del escrito.

