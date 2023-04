Sudán: violencia aumenta, facciones rivales rechazan llamados de alto al fuego

Enfrentamientos de fuerzas rebeldes en Sudán

17 de abril de 2023.- Las facciones gubernamentales rivales en Sudán han rechazado los llamados a un alto el fuego e intensificado su batalla por el control del vasto y estratégicamente importante país a medida que los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto cobran impulso.



Al menos 97 personas han muerto y muchos cientos han resultado heridas debido a los enfrentamientos que se han extendido desde el sábado, cuando estalló la violencia entre las unidades del ejército leales al general Abdel Fattah al-Burhan, jefe del Consejo Soberano de gobierno de transición de Sudán, y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). ), dirigido por el general Mohamed Hamdan Dagalo , conocido como Hemedti, quien es el jefe adjunto del consejo.



Burhan elevó aún más las apuestas en la violencia el lunes, al ordenar la disolución de las RSF, a las que llamó un “grupo rebelde”. Por su parte, Dagalo llamó a Burhan “un islamista radical que está bombardeando civiles desde el aire”.



Los combates en Jartum se han centrado en sitios clave como el aeropuerto internacional, el palacio presidencial y el cuartel general del ejército, donde se cree que tiene su sede Burhan. Aviones militares volaron a baja altura sobre la capital durante gran parte del lunes mientras continuaban los repetidos ataques de fuego y artillería allí y en Omdurman, la ciudad hermana de Jartum al otro lado del Nilo. Testigos han informado de decenas de cadáveres en un barrio céntrico de la capital, y cientos de estudiantes siguen atrapados por los enfrentamientos en las escuelas.



La Dra. Sara Ibrahim Abdelgalil, una activista por la democracia sudanesa radicada en el Reino Unido que está en contacto con muchos profesionales de la salud en Jartum, dijo: “Es muy malo. El verdadero problema es que el conflicto armado está dentro de las zonas residenciales. No sabemos cuántas víctimas. Ni las RSF ni el ejército prometen protección para los trabajadores de la salud, los pacientes, los trabajadores humanitarios, la Media Luna Roja o las ambulancias y no hay indicios de que lo hagan en el futuro”.



En algunas partes de la ciudad, comités vecinales informales se han hecho cargo de la distribución de analgésicos y sales de rehidratación a niños enfermos que no pueden recibir tratamiento.



Los trabajadores humanitarios en zonas remotas de Sudán también denunciaron tensiones o violencia. Uno con base en la frontera oriental con Etiopía describió al ejército regular abrumando a un pequeño contingente de las RSF y tomando su base en medio de disparos esporádicos. Las autoridades también informaron de enfrentamientos en el este, incluidas las provincias de Kassala y El Gadaref.



Las raíces del conflicto se encuentran en la estrategia de divide y vencerás seguida por el veterano autócrata islamista Omar al-Bashir, quien tomó el poder en 1989. Las RSF procedían de la temida milicia Janjaweed acusada de genocidio en Darfur y actuó como contrapeso. al ejército regular, cuya lealtad Bashir dudaba.



Las dos fuerzas se unieron para derrocar a Bashir en 2019 después de meses de protestas populares masivas, pero las relaciones entre ellas seguían siendo tensas. Muchos analistas y diplomáticos en Jartum predijeron una contienda violenta después de un golpe militar en octubre de 2021 que descarriló una transición gradual hacia un gobierno civil.



Sudán se encuentra en una profunda crisis económica, con una inflación galopante y un desempleo masivo. Khalid Omar, vocero del bloque prodemocracia que negoció con los generales en los últimos meses, advirtió que el conflicto podría conducir a la guerra y al colapso del país.