(VIDEO) Quién es Jacques Teixeira, descendiente de portugueses acusado de filtrar documentos clasificados de EEUU

15-04-23.-Jacques Teixeira es el héroe del mayor escándalo de espionaje en Estados Unidos en décadas. Es descendiente de portugueses: sus antepasados ​​eran de las Azores y sus parientes eran miembros del ejército estadounidense.El joven, de 21 años, compareció esta mañana ante el juez magistrado de la Corte de Distrito de Massachusetts, David Hennessy, que leyó los cargos en su contra.En concreto, a Teixeira le han sido imputados dos delitos: retención y transmisión no autorizada de información de defensa nacional y extracción no autorizada de información clasificada y materiales de defensa.Si es declarado culpable de filtrar docenas de documentos clasificados, este miembro de bajo rango de la Guardia Nacional Aérea podría ser sentenciado a una larga pena de prisión.Según los medios que entrevistaron a los amigos de Teixeira, éste no tiene el perfil de un informante preocupado por el rumbo de la política estadounidense, como las personas que han filtrado documentos importantes en el pasado, sino alguien que quería impresionar a sus amigos demostrando que tuvo acceso a documentos clasificados.El sospechoso de la filtración de los Papeles del Pentágono ha sido arrestado por el FBITeixeira, de 21 años, es del pequeño pueblo de Dayton en el sur de Massachusetts. Se unió a la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea en septiembre de 2019.Según documentos judiciales que citaron registros gubernamentales, Teixeira alcanzó el rango de Aerotécnico de Primera Clase, el tercer rango más bajo para el personal alistado en la Fuerza Aérea, en mayo de 2022.Experto en comunicaciones y tecnología, trabajó en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Otis en Cape Cod, a unas 70 millas al sur de Boston.Teixeira trabajaba como oficial de operaciones de defensa cibernética, dijo un agente del FBI en febrero de este año. Según el agente especial Patrick Leukenhoff, «según lo requerido por su puesto, Teixeira tenía una autorización de seguridad de alto secreto, que se otorgó en 2021».Además de este permiso, Teixeira también mantuvo «acceso sensible hash a otros programas de alto secreto».El acceso confidencial segmentado es un permiso para recibir información con restricciones altas. Para acceder a ella, Teixeira tuvo que aceptar las condiciones de «protección adecuada» de la información y no revelarla a personas que no tenían ese acceso privilegiado.Según la declaración jurada, también tuvo que prometer no sacarlo de «instalaciones de almacenamiento no autorizadas» ni almacenarlo en «lugares no autorizados».La acusación dice que alrededor de diciembre del año pasado, Teixeira comenzó a publicar información confidencial en un chat grupal en la plataforma en línea Discord.El objetivo del grupo era «discutir cuestiones y guerras geopolíticas actuales e históricas».Teixeira está acusada de publicar los primeros párrafos de textos de documentos secretos y publicar imágenes de estos textos.El gobierno de EE. UU. dice que los registros informáticos muestran que Teixeira accedió a un documento sobre los movimientos de tropas en la guerra de Rusia en Ucrania el día antes de que el contenido se publicara en línea.Un amigo le dijo a The Washington Post que Teixeira no quiere socavar la seguridad nacional de los Estados Unidos, sino que quiere educar a los miembros más jóvenes del grupo en línea.“Amaba a Estados Unidos, pero no confiaba en su futuro”, dijo la persona citada por el diario.Otros miembros del chat han alegado que Teixeira comparte chistes racistas y antisemitas.familia militarTeixeira proviene de una familia con décadas de servicio militar. Su padrastro pasó 34 años en la misma unidad con su hijastro, y su madre trabajaba para ONG que apoyaban a veteranos militares, según el mismo diario.Otros amigos le dijeron a The Washington Post que Teixeira es patriota, católica devota, liberal y tiene interés en las armas.Excompañeros de clase le dijeron a CNN que a veces usaba camuflaje para ir a la escuela.«Era más un recluso», dijo un antiguo colega, «y su fascinación por la guerra y las armas hizo que mucha gente se alejara de él».*Con información de AFP, EFE y RSSAsí han detenido a Jack Teixeira, el soldado de EEUU que filtró documentos del Pentágono: