(VIDEO) Francia: Miles de manifestantes en las calles luego de que el Consejo Constitucional avaló la reforma jubilatoria

Tras la decisión del Consejo Constitucional de validar el texto principal de la reforma de las pensiones y rechazar el RIP (siglas en francés de Referéndum de Iniciativa Compartida, iniciativa de la izquierda reformista, que no pretendía tirar la reforma, sino solo fijar un tope a la edad de jubilarse NdeT), miles de personas salieron a la calle en toda Francia, y muchas concentraciones se convirtieron en manifestaciones espontáneas.En París, cientos de personas se concentraron ya desde las 17.00 (horario de Francia) en el Hôtel de Ville. Tras el anuncio de la decisión del Consejo Constitucional, que fue recibido con abucheos por parte de los manifestantes, la concentración creció en tamaño y ya eran varios miles en la plaza frente al ayuntamiento bajo los lemas "¡París, levántate, levántate!Irène, militante de Poing Levé (Puño en Alto, agrupación juvenil de Révolution Permanente) presente en el acto realizado en París, habló de la rabia que se palpaba entre los manifestantes: "esta decisión (del Consejo Constitucional) nos da más fuerza para llegar hasta el final y conseguir la retirada de la reforma de las pensiones, pero también nos empuja a pelear la decisión de Macron y su Gobierno".En Lyon, la concentración convocada por la intersindical local también se convirtió en una manifestación por fuera de lo planeado por los sindicatos, tras el anuncio del resultado del Consejo Constitucional. Las fuerzas de represión reprimieron inmediatamente la movilización con gases lacrimógenos.En el oeste de Francia, en Rennes y Nantes, las concentraciones convocadas para este viernes 13, también se convirtieron en manifestaciones salvajes. Alumnos de institutos, estudiantes y sindicalistas de todo tipo salieron a la calle para enviar un mensaje claro al gobierno: "constitucional o no, la reforma no pasará". Para este sábado 15 está convocada una manifestación regional en Rennes.En Marsella, donde ya se bloquearon las carreteras por la tarde para protestar contra la reforma de las pensiones, los manifestantes reunidos frente a la intendencia también salieron a la calle tras el anuncio de los resultados del Consejo Constitucional. Bajo las bocinas de la solidaridad de los automovilistas, la marcha siguió creciendo durante entrada la noche."¡Luchamos para ganar nuestra pensión de 60 años y lucharemos para mantenerla!" En Chambéry, los manifestantes se reunieron en gran número para depositar ante la intendencia los proyectiles y cartuchos de gas lacrimógeno de la represión del día anterior.En Montpellier y Niza, varios centenares de personas salieron también a la calle al final de la jornada. En Toulouse, donde varios miles de personas adhirieron a la movilización llamada para este viernes por la intersindical local, fueron centenares los que siguieron manifestándose cuando se supo la decisión del Consejo Constitucional. En esa ciudad también la Policía fue desplegada en gran número.En toda Francia, el mensaje enviado por trabajadores, trabajadoras y juventud es el mismo: la decisión del Consejo Constitucional no incide en la determinación de imponer una derrota a Macron. La rabia e indignación también es una señal para las centrales obreras que integran la intersindical y dirigen el movimiento, que apostaban a que hoy se fuera diluyendo el movimiento de lucha y la decisión del Consejo Constitucional provocó todo lo contrario.