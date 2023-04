EEUU: JP Morgan Chase aumenta un 52% los depósitos en plena tormenta bancaria

Credito: Web

14 de abril de 2023.- El mayor banco de Estados Unidos, JP Morgan Chase, salió victorioso del primer asalto de la tormenta bancaria que sacudió el país en marzo con la caída de Silicon Valley Bank y Signature Bank. Los beneficios de la entidad se dispararon un 52% en el primer trimestre, hasta los 12.622 millones de dólares (unos 11.400 millones de euros al cambio actual), según los resultados publicados este viernes por el banco. Citi, Wells Fargo y PNC Financial, el tercer, cuarto y sexto mayores bancos, respectivamente, también han superado las previsiones de los analistas.



Esta primera andanada de resultados bancarios muestra que las entidades se siguen beneficiando de un entorno en que la subida de los tipos de interés impulsa sus ingresos y que las turbulencias de marzo no han hecho mella en sus cuentas. El deterioro de la economía y el bajón de la banca de inversión son problemas que ya sufrían el año pasado, aunque pueden agravarse si, como pronosticaba el mes pasado la Reserva Federal, Estados Unidos entra en recesión este año.



Los bancos más grandes, además, no han sufrido las fugas de depósitos que castigaron a las entidades medianas, sino que en algunos casos ha ocurrido lo contrario. Los depositantes buscaron refugio en la seguridad de JP Morgan, que no necesitó esforzarse en la remuneración para subir su volumen de depósitos en 37.000 millones de dólares, hasta 2,4 billones, desafiando cualquier previsión en sentido contrario y la tendencia del mercado, donde los clientes ya venían buscando alternativas más rentables.



Silicon Valley Bank cayó por una fuga de depósitos acelerada por la mala gestión de una ampliación de capital para cubrir pérdidas sufridas en su cartera de bonos. La fuga de depósitos se extendió a Signature Bank, que también quebró, y a numerosas entidades financieras de tamaño pequeño y mediano, pero buena parte del dinero fue a los bancos más grandes y sólidos, como muestran ahora las cifras de JP Morgan.



En el lado contrario, el banco logró ingresos récord gracias a la mayor actividad y a la subida de los tipos de interés de su activo tras las agresivas subidas de tipos aprobadas por la Reserva Federal. Ese encarecimiento del precio del dinero que tumbó al Silicon Valley Bank le ha permitido a JP Morgan Chase superar las previsiones y lograr unos ingresos récord de 38.349 millones de dólares, un 25% más que en el primer trimestre del año pasado.



De momento, la impresión de las autoridades es que el brote de crisis financiera está contenido y que las condiciones se están relajando tras los episodios de mayor tensión.



Sobre la tormenta bancaria dijo Jamie Dimon, presidente de JP Morgan: “La situación bancaria es distinta de la de 2008, ya que ha implicado a muchos menos agentes financieros y menos problemas por resolver, pero es probable que las condiciones financieras se endurezcan a medida que los prestamistas se vuelvan más conservadores, y no sabemos si esto frenará el gasto de los consumidores”.