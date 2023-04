La policía francesa rastrea a los manifestantes gracias a un producto invisible

Manifestación en Francia contra los embalses

11 de abril de 2023.- El 26 de marzo, tras la manifestación de Sainte-Soline, en Francia, la policía detuvo por primera vez a dos personas gracias a “productos de marcaje codificado”, invisibles a simple vista y persistentes en la piel y la ropa.



Lo que llevó a la gendarmería a detener a las dos personas fue una pequeña mancha en la mano, revelada por una lámpara ultravioleta. Entre ellas había un periodista. Los dos detenidos estaban presentes el sábado en la manifestación contra el embalse de Sainte-Soline.



Al parecer, fueron alcanzados durante el acto por una nueva arma de la policía: un producto de marcaje codificado. Los proyectiles que contienen el producto, disparados con un fusil tipo “paintball”, tienen por objeto marcar a los manifestantes a distancia. Invisible a simple vista, inodoro, el producto permanece sobre la piel y la ropa durante mucho tiempo.



Es la primera vez en Francia que estos marcadores justifican la detención durante una manifestación. Para la gendarmería, deberían facilitar la detención de los manifestantes que cometen actos violentos. Pero su uso parece aún experimental por el momento.



“En toda la manifestación, nunca estuve en contacto con la policía, no puedo entender cómo me marcaron”, dice Clément B., a quien todavía le cuesta creer lo que le ocurrió. Periodista independiente de Le Monde y Radio France, Clément B. fue a explorar el terreno para futuros reportajes.



Salía de la fiesta del agua, que se celebraba en Melle (Deux-Sèvres) paralelamente a la manifestación contra el embalse, cuando fue controlado a primera hora de la tarde del domingo. “Registraron el coche, luego me sacaron y me anunciaron que iban a hacer una ‘revelación forense de sustancias’”.



Pasaron una lámpara ultravioleta sobre su ropa, revelando rastros. “Me pidieron que les acompañara a la gendarmería para realizar más pruebas”, prosigue. En una habitación a oscuras, los gendarmes volvieron a utilizar la lámpara ultravioleta. “Vi una marca de rotulador en mi mano. Se entusiasmaron, dijeron ‘es positivo’. Luego vinieron agentes del IRCGN [Instituto de Investigación Criminal de la Gendarmería] a tomar muestras”.



El periodista pensó que el caso acabaría ahí. Pero no. “Me detuvieron por participación en un grupo con vistas a cometer actos de violencia deliberada contra las personas o daños materiales. Me quedé atónito”, recuerda Clément B. Sólo salió 28 horas después. “Estaba atrapado en una maquinaria que iba más allá de los propios gendarmes, todo era lunar”.



“Han privado de libertad a dos personas durante 24 horas porque les pusieron una luz y tienen un ligero rastro en la mano, es inquietante”, denuncia Chloé Chalot, abogada.

Sobre el papel, los productos de marcado codificado parecen precisos y eficaces. La codificación hace que cada marcaje sea único. Ya se utilizan contra el robo y la falsificación, en objetos valiosos, o para rociar a un ladrón durante un allanamiento, por ejemplo.



En marzo de este año varios fotógrafos detectaron una primera utilización en una manifestación, en Sainte-Soline, ya, contra las represas. Más concretamente, observó en varias fotos a gendarmes utilizando un lanzapistolas amarillo.



“Un color que demuestra que aún estaba en fase experimental”, dice Ian B. Esta vez, para el evento de marzo, el lanzador era negro. “Esto significaría que ha superado la fase de certificación”, supone.



El uso de estos marcadores en Sainte-Soline se mantiene en silencio, incluso en los dos informes sobre las operaciones del 25 de marzo, tanto el de la prefectura de Deux-Sèvres como el de la gendarmería, que sin embargo hace un inventario de las armas utilizadas in situ.



La discreción está a la orden del día, incluso en el plano jurídico. “No conocemos el marco jurídico de la utilización de esta arma”, deplora la abogada Chloé Chalot. “No hemos encontrado ningún decreto, ningún reglamento, que indique cómo se puede utilizar”.