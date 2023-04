EEUU: al menos cuatro muertos en tiroteo en un banco de Louisville

Tiroteo en un banco de Kentucky

10 de abril de 2023.- Un hombre armado abrió fuego en una sucursal bancaria en el centro de la ciudad principal del estado de Kentucky y mató al menos a cuatro personas e hirió a otras ocho, según detalló la policía local. El presunto tirador también falleció por un disparo en el lugar.



El tiroteo, el decimoquinto asesinato en masa en Estados Unidos este año, se produce apenas dos semanas después de que una exalumna matara a tres niños y tres adultos en una escuela primaria cristiana en Nashville, a unos 260 kilómetros al sur.



La policía llegó cuando todavía se producían disparos dentro del Old National Bank e intercambió fuego con el tirador, como explicó el subjefe del Departamento de Policía Metropolitana de Louisville, Paul Humphrey, en una conferencia de prensa. No está claro si el atacante se suicidó o si los oficiales le dispararon.



"Creemos que el involucrado es un pistolero solitario que tenía una conexión con el banco. Estamos tratando de establecer cuál era esa conexión con el negocio, pero al parecer se trataba de un antiguo empleado", agregó el oficial.



Humphrey señaló que al menos ocho personas están siendo tratadas en un hospital por heridas, incluidos dos policías, uno de los cuales se encuentra en estado crítico.



Los 15 tiroteos masivos de este año son la mayor cantidad durante los primeros 100 días de un año calendario desde 2009, cuando ocurrieron 16 incidentes hasta el 10 de abril, según una base de datos de estos eventos elaborada por The Associated Press y USA Today en asociación con la Universidad Northeastern.



Desde 2006, primer año en el que se compilaron datos, los años con más asesinatos en masa fueron 2019 y 2022, con 45 y 42 tiroteos registrados durante todo el año calendario. El ritmo en 2009 se desaceleró más adelante, con 32 asesinatos en masa en total.