EEUU: Congresistas republicanos citan a importantes bancos en una investigación financiera de la familia Biden

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EEUU emitió citaciones a varios bancos importantes (entre ellos, Bank of America, Cathay Bank, JPMorgan Chase y HSBC USA N.A.) para obtener registros financieros pertenecientes a los asociados de la familia Biden en el marco de una investigación sobre tráfico de influencias de los familiares del presidente estadounidense. Entre los citados también está Mervyn Yan, exsocio comercial del hijo del presidente Hunter Biden, informa Fox News.



El principal miembro demócrata del Comité de Supervisión, Jamie Raskin, se ha quejado de que el presidente del organismo, el republicano James Comer, ha estado tratando de ocultar información sobre la investigación a los miembros demócratas del Comité. En respuesta, Comer indicó que las críticas de Raskin no son más que "un intento barato de frustrar la cooperación de otros testigos". "Tenemos los registros bancarios y los hechos no son buenos para la familia Biden", ha concluido Comer. Además, los congresistas solicitaron al Departamento del Tesoro de EEUU la información sobre transacciones financieras de familiares del mandatario.



Por su parte, los miembros demócratas del Comité han emitido este jueves un memorando, acusando a los republicanos de realizar su investigación detrás de un "velo de secretismo". Alegan que los republicanos no difundieron sus citaciones ni notificaron a los demócratas, lo que supuestamente implicó que algunos de los mencionados en las citaciones no supieran que el Comité está buscando sus registros.



"A pesar de esta inversión masiva de tiempo y recursos, los esfuerzos republicanos en este y otros comités del Congreso no han arrojado ninguna evidencia de mala conducta por parte del presidente Biden", insisten sus partidarios.