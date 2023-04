Policía de Irán usará "cámaras inteligentes" para identificar y castigar a mujeres sin velo

El velo en Irán fue impuesto poco después del triunfo de la Revolución Islámica de 1979 Credito: Web

09-04-23.-La Policía de Irán anunció el sábado que planea instalar "cámaras inteligentes" para identificar y castigar a las mujeres que violan el estricto código de vestir de la República Islámica.



"En una innovadora medida para evitar tensiones y conflictos en la aplicación de la ley del velo, la Policía usará herramientas y cámaras inteligentes en lugares públicos y carreteras para identificar a las personas (que no usan el hijab)”, indicó el cuerpo de seguridad en un comunicado.



La Policía explicó que se enviarán mensajes a las mujeres que no cumplan con la ley del velo y la castidad, "informándoles de las consecuencias”, y agregó que "no tolerará ningún comportamiento individual o colectivo contrario a la ley”.



La medida está destinada a "preservar los valores familiares, fortalecer la salud mental y garantizar la paz de los ciudadanos” y a evitar actos que "ensucian” la espiritualidad del país, según la entidad.



Un número creciente de mujeres iraníes desafía el uso obligatorio del velo desde el inicio de la ola de protestas desencadenada por la muerte en septiembre de 2022 de una joven kurdo-iraní, Mahsa Amini, de 22 años, tras ser detenida por el presunto desacato de esa norma.



El velo fue impuesto poco después del triunfo de la Revolución Islámica de 1979.



*Con información de afp, efe, reuters