(VIDEOS) EEUU: Seis heridos deja tiroteo en playa de Carolina del Sur

Al menos seis personas, la mayoría adolescentes, resultaron heridas tras registrarse un tiroteo en una playa de Carolina del Sur, en el sureste de Estados Unidos (EE.UU.), de acuerdo con informes de la policía estatal.



Según informes policiales, una gran multitud de estudiantes de secundaria que celebraban un día libre no oficial (Senior Skip Day) se reunieron en la playa de Isle of Palms, y hubo varios altercados antes de que se escucharan disparado alrededor de las 17H20 ( 21H20 GMT) del viernes.



El jefe de policía de Isle of Palms, Kevin Cornett, indicó que varias personas fueron detenidas, pero aún no puede confirmar si el tirador está bajo custodia.



El video de la escena del tiroteo mostró a cientos de bañistas corriendo del área en medio de gritos y sirenas de la policía.





Cornett dice que un total de seis personas resultaron heridas. Algunas de las víctimas presentaban múltiples impactos de bala.Las lesiones no ponen en peligro la vida, según cree la policía.Según Cornett, hubo una reunión en la que participaron estudiantes de secundaria y se cree que la mayoría de las víctimas son adolescentes.Al menos una víctima es un adulto que estaba en la playa en el momento del tiroteo.La policía también recuperó múltiples armas de fuego en la playa que fue cerrada después del incidente."Tenemos armas recuperadas, pero no podemos decir que fueron las armas involucradas en el incidente", señaló Cornett.La Oficina del Sheriff del Condado de Charleston y el Departamento de Policía de Summerville están ayudando al Departamento de Policía de Isle of Palms.Con una población de aproximadamente 4.000 residentes, Isle of Palms es una ciudad costera ubicada en una isla de barrera en el condado de Charleston.Más tarde, la policía confirmó que había varios detenidos mientras se investigaba si habían estado involucrados en el tiroteo.Las autoridades tienen varias personas detenidas. Todavía investigan para determinar si estuvieron involucrados en el tiroteo".En redes sociales circularon videos del momento en que comenzó el tiroteo en una playa de Carolina del Sur. En las imágenes se ve a unas personas disfrutando del sol y el mar cuando de pronto se escucharon las detonaciones y varios gritos.En otro clip se ve a varias personas corriendo, tratando de escapar del tiroteo y ponerse a salvo en medio de la playa.

Con información de Telesur.