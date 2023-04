Brasil anuncia su regreso oficial a Unasur luego de cuatro años de ausencia

08-04-23.-El presidente brasileño decretó este jueves 6 abril que su país regrese al bloque regional luego del retiro, auspiciado en 2019 el entonces presidente Jair Bolsonaro. La principal economía latinoamericana se une a Argentina en el regreso a la alianza regional, que perdió la mayoría de integrantes en los últimos años.Una vez en el poder y con el ánimo de reforzar el bloque regional, Luiz Inacio 'Lula' da Silva revirtió la decisión del Gobierno de Jair Bolsonaro. El mandatario dio a conocer el retorno de Brasil a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la alianza latinoamericana creada en 2008 impulsada por los líderes izquierdistas 'Lula' da Silva y Hugo Chávez."En un momento de rehacer de sus principales alianzas internacionales, Brasil volverá a formar parte de la Unasur", sentenció el presidente brasileño por medio de un decreto que firmó en la noche del jueves 6 de abril y que divulgó el Ministerio de Relaciones Exteriores.Desde el pasado 23 de marzo, el canciller brasileño, Mauro Viera, había expresado públicamente el deseo de su país de "relanzar con nuevas bases" la Unasur."La Unasur desempeñó un papel importante y vale la pena el esfuerzo de su relanzamiento con nuevas bases. Y esas bases incluyen el resultado del diálogo con los países miembros, para que todos consideren el formato adecuado. Vamos a trabajar en ese sentido", dijo Viera en entrevista para EFE.El Tratado Consultivo de Unasur, que decretó el mandatario, empieza a regir a partir del 6 de mayo.La Unasur, cuyo objetivo es "fomentar la integración de los países en un modelo para integrar las dos naciones aduaneras que existen: el Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y la CAN (Comunidad Andina de Naciones)", dará en los próximos meses la bienvenida a dos de las economías más grandes de la región: Argentina y Brasil"Esta integración, además de la esfera económica, debe darse para alcanzar otras áreas de interés, como la social, cultural, científico-tecnológica y política", añadió el comunicado de la cancillería brasileña.Después de contar con los 12 países suramericanos como integrantes en 2010, actualmente la organización solo cuenta con Bolivia, Guyana, Surinam, Venezuela y Perú, pero esta última nación se encuentra suspendida.Siete años más tarde, la unión entró en crisis cuando la totalidad de sus integrantes no se pudo poner de acuerdo sobre quién tomaría el cargo de nuevo secretario general. Un escenario que terminó de agravarse por los debates y opiniones divididas sobre la crisis económica en Venezuela.Tiempo después, entre 2018 y 2019, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, suspendieron su participación y financiación, luego de que llegaran al poder mandatarios de ideologías derechistas y centroderechistas.Argentina también dio el pasoLa cancillería argentina, por medio de su jefe de cartera, Santiago Cafiero, envió previamente una carta a los países miembros de la Unasur para oficializar su reintegro. El jueves 6 de abril el Gobierno Argentino dijo que su país entregaría "a la mayor brevedad posible un nuevo instrumento de ratificación" para regresar a la alianza."El regreso de Argentina a la Unasur le suma al país una opción integradora que no es excluyente de ninguna otra. Para el Gobierno argentino es crucial toda instancia que agregue poder de decisión nacional y consolidación de una región cada vez más integrada", tuiteó Cafiero en la misiva, que publicó en Twitter.Con argumentos muy similares dados por Brasilia este viernes, Buenos Aires arguyó su regreso bajo las ideas de integrar a América Latina y el Caribe y fortalecer las economías suramericanas en medio de una fragilidad financiera internacional."La Unasur que conocimos tuvo una virtud, que se podía convivir más allá de las diferencias ideológicas. Eso ya es insuficiente, eso ya debemos darlos por hecho. Lo que tenemos que garantizar es una Unasur que sirva al desarrollo económico de nuestros pueblos", sentenció el miércoles Alberto Fernández en una rueda de prensa en Santiago de Chile, luego de reuniones con su homólogo chileno Gabriel Boric.*France 24 con información de EFE y Reuters