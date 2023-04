EEUU: Brandon Johnson, un hombre de izquierda, derrotó la agenda de la derecha de Paul Vallas en Chicago

7 de abril de 2023.- En la segunda vuelta de la alcaldía de Chicago, la visión de recortes presupuestarios y la ley y el orden de candidato Paul Vallas perdió frente a las promesas de Brandon Johnson de gravar a los ricos e invertir en servicios sociales.



El martes por la noche, la izquierda de Chicago obtuvo su mayor victoria en la historia reciente. Brandon Johnson, ex maestro de las Escuelas Públicas de Chicago y organizador sindical, derrotó a Paul Vallas, un fanático de la privatización, para convertirse en el próximo alcalde de la ciudad.



Este resultado estuvo lejos de ser supuesto. Johnson comenzó la encuesta electoral con solo el 3 por ciento. En enero, la alcaldesa saliente de Chicago, Lori Lightfoot, prometió que “Brandon Johnson no será alcalde de esta ciudad”. Se demostró que estaba equivocada. El próximo mes prestará juramento para dirigir la tercera ciudad más grande del país, un momento decisivo para el movimiento progresista que llevó a Johnson a la línea de meta.



Una semana antes de las elecciones del 4 de abril, Johnson se reunió con el senador Bernie Sanders en Chicago, quien declaró : “La cuestión fundamental es: ¿De qué lado estás? ¿Estás del lado de los trabajadores o estás del lado de los especuladores y los multimillonarios? Y sé de qué lado está Brandon”.



En su fiesta de la victoria el martes por la noche, Johnson se hizo eco de este sentimiento diciendo: “Esta noche es el comienzo de un Chicago que realmente invierte en toda su gente… una ciudad donde nadie es demasiado pobre para vivir. Hay más que suficiente para todos en la ciudad de Chicago”.""



Tal retórica es un reflejo de la agenda que sustentó la campaña de Johnson: inversiones en programas de gastos sociales como viviendas asequibles, empleo juvenil durante todo el año, apoyos para la salud mental y otras alternativas a la vigilancia policial tradicional, escuelas públicas totalmente financiadas y tarifas reducidas de transporte público. Para financiar este conjunto de políticas progresistas, Johnson prometió gravar a las corporaciones ricas y grandes.



Esta plataforma está en línea con la visión de redistribución de la riqueza a la baja defendida por el Sindicato de Maestros de Chicago (CTU), que se ha convertido en un actor influyente en la política de la ciudad. CTU, uno de los sindicatos locales de maestros más militantes y democráticos del país, ha llevado a cabo una serie de campañas electorales exitosas que han enviado aliados al cargo que comparten una plataforma de izquierda, desde el Concejo Municipal de Chicago hasta la Junta de Comisionados del Condado de Cook. Pero la victoria de Johnson en la alcaldía representa la hazaña más significativa hasta el momento, colocando a un ex organizador de la CTU en el quinto piso del Ayuntamiento.



La impresionante victoria de Johnson fue impulsada por un intenso juego de campo dirigido por organizaciones de base en alianza con sindicatos, especialmente CTU. United Working Families, una coalición de tales grupos, jugó un papel decisivo en la obtención del voto por Johnson, llamando a más de medio millón de puertas en todos los distritos de la ciudad y reclutando a miles de voluntarios.



El papel central de CTU en la campaña fue reconocido el martes cuando la presidenta del sindicato, Stacy Davis Gates, presentó a Johnson antes de hablar. Davis Gates honró el legado de la fallecida ex presidenta de CTU, Karen Lewis , quien ayudó a convertir al sindicato en la potencia política en la que se ha convertido.



“No tienes un Brandon Johnson sin una Karen Lewis”, dijo Davis Gates. “Ella transformó el debate político en nuestra ciudad. Mostró a los habitantes de Chicago cómo ponerse de pie y exigir lo que sus escuelas y su ciudad necesitan y merecen. Esta noche afirma el sueño de Karen de una ciudad que funcione para todos nosotros, no solo para unos pocos privilegiados”.



La CTU también fue uno de los principales financiadores de Johnson, junto con su sindicato matriz, la Federación Estadounidense de Maestros. En toda la ciudad, el ala progresista del trabajo organizado apoyó a Johnson, un reconocimiento de la campaña fervientemente prosindical que dirigió y su larga trayectoria en apoyo de los derechos de los trabajadores.



Mientras tanto, la campaña de Vallas fue financiada por muchas de las fuerzas de derecha que durante mucho tiempo han buscado aplastar a los sindicatos y fortalecer el poder corporativo. Además de recibir más de $1 millón en donaciones de los donantes de Donald Trump, Vallas también contó con el respaldo de un PAC fundado por Betsy DeVos , la secretaria de educación de Trump que persiguió una agenda contra las escuelas públicas en el cargo. Fue financiado de manera similar por empleados del fondo de cobertura Citadel, cuyo director ejecutivo, Ken Griffin, ha sido un donante republicano desde hace mucho tiempo y se pronunció con fuerza por Vallas durante la carrera.



El nivel de financiación de las grandes empresas permitió a Vallas gastar más que Johnson dos a uno, cubriendo las ondas de radio con anuncios que presentaban a su oponente como una amenaza peligrosa que pondría en peligro la seguridad pública.



Nada de esto es sorprendente. Cuando Vallas fue director ejecutivo del sistema escolar de Chicago en la década de 1990, impulsó un enfoque de reforma corporativa de la educación, privatizando los servicios, abriendo la puerta a las escuelas chárter que reemplazaban a las escuelas públicas y socavando los sindicatos de maestros. Hizo lo mismo cuando dirigía distritos escolares en Filadelfia, Nueva Orleans y Bridgeport, Connecticut.



Además de marcar el comienzo de los esquemas de privatización en Chicago, Vallas también introdujo nuevos mandatos de pruebas estandarizadas que luego se usaron como pretexto para cerrar las escuelas de bajo rendimiento y reemplazarlas con escuelas chárter. Apuntó a la CTU y despidió a educadores de toda la ciudad, acciones que luego repetiría el alcalde Rahm Emanuel en la década de 2010.



Vallas se postuló para alcalde en una plataforma conservadora de «ley y orden», prometiendo «quitar las esposas» a los policías, instituyendo medidas enérgicas mientras presionaba para criminalizar la disidencia. Tiene vínculos estrechos con la Orden Fraternal de Policía de Chicago (FOP), que lo respaldó y cuyo presidente, John Catanzara, es un partidario vocal del expresidente Trump y respalda a los manifestantes del 6 de enero. El mes pasado, Catanzara predijo renuncias masivas de oficiales de policía y “sangre en las calles” si Vallas perdía, una indicación de los desafíos que probablemente enfrentará el alcalde Johnson al tratar con el liderazgo sindical de las fuerzas del orden.



En los últimos años, Vallas se acercó a la extrema derecha, hablando en una recaudación de fondos para Awake Illinois, que impulsa políticas homofóbicas y transfóbicas y llamando a la teoría crítica de la raza «peligrosa». Este giro a la derecha no era tan nuevo: en 2009, después de que Barack Obama ganara la presidencia, Vallas afirmó públicamente : «Ahora soy más republicano que demócrata… si me presentara a un cargo público, me postularía como candidato». Republicano.»



Pero aunque Vallas cortejó a la derecha en la carrera por la alcaldía, gran parte de su historial y agenda encaja cómodamente con la política demócrata procorporativa que ha dominado el partido durante décadas. Es esta doctrina neoliberal de la Tercera Vía la que sufrió la derrota más clara el martes. Los votantes rechazaron a un candidato en Vallas que representaba un centrismo tibio y en su lugar eligieron a Johnson, un retador de izquierda al estilo de Bernie Sanders que abogó por empaparse de los ultra ricos para levantar a la clase trabajadora.



Johnson enfrentará desafíos significativos en el cargo mientras busca implementar políticas que los intereses comerciales que han controlado durante mucho tiempo la toma de decisiones en la ciudad encontrarán desagradables. Las corporaciones usarán su poder de cabildeo para resistir los planes de impuestos, y algunas podrían amenazar con irse de Chicago por completo. Y como implica la advertencia de Catanzara de la FOP, el sindicato de la policía podría tomar medidas para socavar la administración de Johnson.



Pero a pesar de que los intereses adinerados lanzaron todo lo que tenían contra Johnson para evitar que él y los movimientos sociales que lo respaldan tomaran el poder, no funcionó. Será el próximo alcalde. Como dijo Johnson el martes por la noche: “Esta noche es solo el comienzo. Hemos iniciado un nuevo capítulo en la historia de nuestra ciudad… Llevemos esta audaz visión progresista a lo largo de estos Estados Unidos de América”.





