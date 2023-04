Johnson&Johnson pagará 9.000 millones de dólares en demandas por vender talco con asbesto

La compañía Johnson & Johnson decidió el 4 de abril pagar 8.900 millones de dólares como resolución a las demandas según las cuales sus polvos de talco para bebés causaron cáncer, escribe 'The New York Times'.



El litigio de la empresa duró unos 10 años y se resolvió con la firma del acuerdo de conciliación. Según el documento, la suma se pagará a lo largo de 25 años a través de la filial LTL Management, que se declaró en quiebra para permitir el fideicomiso. Si un tribunal de quiebras lo aprueba, el acuerdo resolverá todas las demandas actuales y futuras relacionadas con productos de Johnson & Johnson que contengan talco, como polvos para bebés, comunicó la empresa.



En la demanda se pedían daños y perjuicios por los cánceres causados por este mismo talco para bebés de la compañía. Se descubrió que el producto estaba contaminado con el asbesto, que contribuye al desarrollo de cáncer. The New York Times destaca que los directivos de Johnson & Johnson conocían desde hacía décadas el riesgo de exposición al amianto relacionado con sus productos de talco.



"Tras años de rechazar a investigadores y científicos, la empresa empezó a enfrentarse a una avalancha de demandas en los últimos años, junto con investigaciones gubernamentales y consultas de legisladores", se apuntó.



En particular, se trata de unos 70.000 demandantes contra el fabricante, entre los cuales se encuentran tanto los que se enfermaron, como los familiares de personas que fallecieron a causa del cáncer provocado por este talco.



Sin embargo, Jason Itkin, cuyo bufete de abogados lleva 10.000 casos de mujeres que alegan que los polvos de talco fabricados por Johnson & Johnson les causaron cáncer de ovario, señaló que el acuerdo era "malo para las víctimas" y que sería bloqueado en los tribunales. En su opinión, incluso si la empresa tiene éxito con su presentación, tendrá que persuadir a un número suficiente de demandantes para que voten a favor del plan de acuerdo.



"Aunque 8.900 millones de dólares puede parecer mucho dinero, cuando se distribuye entre todos resulta no ser tanto para todas las personas que han sufrido", dijo Itkin.



Aunque la compañía afirmara que este no era una admisión de infracción, todavía tiene previsto dejar de vender sus polvos de talco para bebés en todo el mundo este año, ofreciendo en su lugar una versión a base de almidón de maíz, resumió la publicación.

Noticias Relacionadas