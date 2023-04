Argentina: piqueteros cortan el paso en 128 rutas, contra el hambre y el FMI

5 de abril de 2023.- La Unidad Piquetera convocó para este miércoles 5 a una jornada nacional de cortes de rutas y accesos en alrededor de 128 puntos del país, contra la política de ajuste del gobierno nacional y el FMI que se expresa en un crecimiento de la pobreza, millones de indigentes, desocupación y hambre.Las medidas comenzaron desde las 10 horas de la mañana y en la zona del Amba se esperan acciones y cortes en el Puente Pueyrredón, 197 y Panamericana, Puente La Noria, Ruta 3 y Gral. Paz, bajada de la autopista La Plata, Ruta 23 y Acceso Oeste (Moreno) y cuatro cortes en Puerto Madero.El gobierno nacional no puede soslayar el agravamiento de los datos informados por el Indec, que dan cuenta de la existencia de más de 18 millones de pobres en el país (un 39,2% del total de la población) y casi 4 millones de indigentes (8,1%), como resultado de la aplicación de las recetas económicas del FMI y los recortes en el gasto público y social.Esta política no solo se expresa en el crecimiento del trabajo precarizado e informal respecto al trabajo genuino, o en la falta de empleo para millones de trabajadores que viven de lo que pueden, sino en el ajuste sobre el salario mínimo –que se encuentra en $80.342 de indigencia- que alcanza parcialmente a los beneficiarios del Potenciar Trabajo.Lo mismo ocurre con los jubilados, con una mínima en $58.665, más un bono de $15.000, que entre ambos solo cubren un tercio de la canasta básica del adulto mayor, y en tiempos donde el gobierno profundiza el saque de la Anses por medio de la venta forzada de los bonos en dólares.El gobierno nacional y su ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, vienen de anunciar la baja de 85.000 planes sociales, en una ofensiva general contra los desocupados en la búsqueda por depreciar los salarios del conjunto de los trabajadores.Tolosa Paz siquiera cumple con las entregas de los alimentos a los comedores populares, recortando las partidas para los sectores más vulnerables, y tampoco entrega las herramientas tan comprometidas y necesarias para el funcionamiento de los proyectos productivos.Desde la Unidad Piquetera denuncian que el reciente memorándum del FMI expone la línea de intervención de este gobierno, donde no se apunta a ninguna “transparencia” en el manejo de los planes, sino al ajuste y desmantelamiento del Potenciar Trabajo, forzando el ingreso de 400.000 beneficiarios al “trabajo” ultraprecarizado y mal pago.Informan que esta es la segunda medida del plan de lucha resuelto recientemente y que reclaman que fin de la política de ajuste fondomonetarista, trabajo genuino, apertura y aumento de los programas sociales, alimentos para los comedores populares, herramientas y el cumplimiento de todos los compromisos asumidos por el gobierno.