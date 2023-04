Francia: sindicatos dicen que fue un fracaso reunión con el Gobierno sobre la reforma pensional

Reunión sindicatos gobierno en Francia

5 de abril de 2023.- Miembros de los principales sindicatos franceses calificaron como un "fracaso" la primera reunión que sostuvieron este día con la primera ministra, Elisabeth Borne, sobre la controvertida reforma a las pensiones, que principalmente apunta a aumentar de 62 a 64 años la edad de jubilación. París insiste en no retirar la enmienda y los sindicatos llaman a una undécima jornada de huelgas para este 6 de abril.



Los sindicatos señalan la negativa de la premier de retirar la polémica reforma.



"Volvimos a decir a la primera ministra que no podía haber otra salida democrática que la retirada del texto", pero "respondió que deseaba mantenerlo, lo que es una decisión grave", aseguró en nombre de los sindicatos Cyril Chabanier, de la central CFTC, reporta una nota de France 24.



Francia mantiene desde el pasado mes enero grandes movilizaciones en rechazo a la enmienda impulsada por el presidente Emmanuel Macron, con el objetivo de aumentar de 62 a 64 años la edad de jubilación, para 2030, y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años para cobrar una pensión completa y no 42 años como ocurre en la actualidad.



A la espera de esa decisión, el Gobierno intenta pasar página con nuevos proyectos, como una nueva ley del Trabajo, que la primera ministra pretendía discutir este miércoles con los líderes sindicales.



"Estamos viviendo una grave crisis democrática", apuntó el líder del principal sindicato CFDT, Laurent Berger, en referencia a que dos de cada tres franceses, según los sondeos, así como los sindicatos, se oponen a esta reforma.