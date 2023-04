(VIDEO) Brasil: Bolsonaro declaró por caso de joyas sauditas que se apropió sin permiso

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro declarará este miércoles ante la Policía Federal (PF) sobre el caso de las joyas entregadas por el Gobierno de Arabia Saudita, llevadas de manera ilegal a Brasil e incorporadas a su patrimonio personal.



Otras nueve personas, a la par de Bolsonaro, testificarán de forma simultánea y presencial en la sede de la PF en Brasilia, para impedir que compartan entre sí información sobre las preguntas y combinen estrategias.



Entre los llamados a declarar están el ayudante de órdenes del exmandatario (2019-2022), el coronel Mauro Cid, el asesor del exgobernante, Marcelo Camara, y el exjefe de la Hacienda Federal, Julio César Vieira Gomes.





El exministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque, declaró ante la PF el pasado 14 de marzo que las prendas eran un regalo del Gobierno saudita para el Estado brasileño y no presente personal, como afirmó la defensa del expresidente.Las joyas, valoradas en más de 3.000.000 de euros, fueron confiscadas por el Impuesto de Sociedades de Personas Físicas cuando se intentó ingresarlas al país e incorporarlas al patrimonio del Estado.La policía percibe "pruebas concretas" de que Bolsonaro siempre trató de recuperar las joyas, pero el exmandatario insiste en que no se cometió irregularidad alguna.El kit entregado este martes, valorado en 100.000 dólares, consta de un reloj de oro blanco y diamantes de la marca Rolex, una pluma de la marca Chopard, unos gemelos, un anillo y un rosario islámico, según reveló la prensa brasileña.La entrega de las joyas "reitera el compromiso de la defensa del presidente Bolsonaro de devolver todos los regalos" que le solicite el Tribunal de Cuentas, según afirmó Wajngarten, que recalcó que el expresidente "siempre respetó la legislación en vigor sobre el asunto".De acuerdo con el periódico "O Estado de S.Paulo", que destapó el escándalo, cuando regresó a Brasil de un viaje a Arabia Saudí en 2019, el entonces jefe de Estado incorporó el regalo a su acervo privado y antes de abandonar el poder se lo llevó y lo guardó en un depósito.En 2021 las autoridades saudíes regalaron a Bolsonaro y a su esposa, Michelle, otros dos paquetes de valiosas joyas que fueron entregadas a una comitiva encabezada por el entonces ministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque.Uno de esos paquetes, valorado en 3,2 millones de dólares, fue confiscado por el fisco en el aeropuerto internacional de Guarulhos, en Sao Paulo, tras hallarlas en la mochila de un asesor que integraba la delegación y observar que no habían sido declaradas.Según dice su defensa, Bolsonaro intentó diversas veces, a través de emisarios, liberar esos obsequios en diamantes antes de finalizar su mandato, pero no tuvo éxito.Sin embargo, si consiguió ingresar a Brasil el tercer paquete de joyas, compuesto por un reloj, una pluma, un anillo y unos gemelos, valorado en unos 75.000 dólares.La Policía Federal investiga ahora si la entrada de esos objetos de lujo se produjo de forma irregular y si Bolsonaro pudo haber cometido un delito de malversación.

Con información de Telesur / Últimas Noticias.