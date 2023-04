(VIDEO) Asesor de Lula conversó con Putin para negociar paz con Ucrania

El excanciller Celso Amorim, principal asesor de política exterior del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó con el líder ruso, Vladimir Putin, sobre buscar paz en el conflicto con Ucrania, informó CNN Brasil.



La televisora asegura que, tras un viaje discreto y sin previo aviso a Moscú, donde estuvo en el Kremlin para abordar el enfrentamiento bélico, Amorim afirmó a la CNN que no están «totalmente cerradas» las puertas para una negociación de paz entre Rusia y Ucrania.



El diplomático estuvo el 29 de marzo con Putin, pero la reunión entre los dos aún no se había hecho pública.



Según la descripción del consejero especial de Lula, ambos estuvieron juntos por cerca de una hora, en la misma mesa en que Putin recibe a jefes de Estado, manteniendo una enigmática distancia.



Amorim fue recibido además por el secretario del Consejo de Seguridad, Nikolai Patrushev, y por el principal asesor del Kremlin para asuntos internacionales, Yuri Ushakov.



También tuvo un almuerzo con el ministro de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov, que vendrá a Brasil el 17 de abril.



Al comienzo de la reunión con Putin, los dos hablaron un poco sobre temas bilaterales: el flujo comercial entre Brasil y Rusia, el suministro de fertilizantes, la posibilidad de uso de las monedas locales para compensar exportaciones e importaciones. Después, entraron en las cuestiones relativas a la guerra.



«Decir que las puertas están abiertas (para una negociación de paz) sería exagerado, pero decir que están totalmente cerradas tampoco es verdad», dijo Amorim a la CNN.



«No hay solución mágica (para detener el conflicto). Pero habrá un momento en que, de un lado u otro, surgirá una percepción de que el costo de la guerra, no solo el costo político, sino humano y económico, será mayor que el costo de las concesiones necesarias para la paz», remarcó.



Mi sensación, prosiguió, «es que ese momento aún no ha llegado, pero puede llegar más rápido de lo que se piensa. Y entonces la existencia de un grupo de países neutrales, en eso es necesario poner comillas, puede ayudar», comentó.



De Putin, directamente, el excanciller brasileño manifestó que percibió claramente la visión de que los estancamientos que llevaron a la guerra y mantienen el conflicto fueron causados por las potencias occidentales.



«Pero había el deseo de dejar algún margen para que, en una situación futura, haya algún tipo de negociación», reflexionó.



Para Amorim, puede haber una percepción de los dos lados de que es posible ganar la guerra. Sin embargo, él ve algo más amplio.



«A veces, sentimos en el lado occidental un cierto cansancio de algunas fuerzas (con la contienda bélica). Allá en Rusia, eso es menos perceptible. En Moscú, no hay la sensación de un país en guerra», subrayó.