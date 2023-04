(VIDEO) Ministro argentino de Seguridad agredido a puños y patadas por choferes de autobuses tras asesinato de un compañero

04-03-23.-El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, fue agredido a golpes, patadas y pedradas por un grupo de conductores de autobuses enfurecidos por la muerte de uno de sus compañeros en un asalto durante la madrugada de este lunes. El miembro del Ejecutivo argentino, no obstante, comentó que no denunciará penalmente a los agresores y tampoco dimitirá de su cargo.El ataque contra Berni, ocurrió cuando éste se presentó en el lugar en el cual los choferes protestaban por la inseguridad en la zona de La Matanza, en la periferia oeste de Buenos Aires.Apenas llegó le gritaron insultos y le lanzaron piedras. El ministro, ataviado con una chaqueta negra del Ministerio de Seguridad, comentaba: "estoy acá, muchachos"; "si estoy acá es porque me interesa", mientras los choferes le increpaban. "Vamos a hablar", repetía Berni. "Querés arreglar todo en la oficina y nos mentís. Hablá adelante de las cámaras", proseguían los manifestantes.En un momento se cayó y entonces también le dieron patadas sin que sus acompañantes consiguieran detener la agresión. El incidente fue transmitido en directo durante casi media hora por canales de la televisión local.Con el rostro ensangrentado y protegido apenas con un casco de ciclista, el ministro fue sacado de lugar por la policía, que posteriormente lo trasladó a un centro hospitalario.Los médicos determinaron que Berni sufrió fractura de cráneo y del malar, además de hundimiento de la órbita ocular, según detalló él mismo a la prensa a las puertas del hospital.Los manifestantes protestaban por la muerte de Daniel Barrientos, de 65 años, quien falleció de un disparo luego de que dos asaltantes subieran al autobús que conducía y en el cual también viajaba un agente de policía con el que se enfrentaron."Ya detuvimos al autor (del crimen). Estamos trabajando en eso. Hay dos detenidos, están haciendo el dermotest. Trabajando es la única manera de garantizar la seguridad de los choferes", les había dicho Berni cuando comenzaron a insultarlo.Por su parte, el Secretario de Asuntos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolf, cuestionó al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni por la falta de coordinación entre las carteras del área en Nación y en Provincia.“La policía de la Ciudad tuvo que accionar ante un problema de la Nación y PBA”, dijo Wolf, aludiendo al operativo con el que efectivos de la fuerza metropolitana pudieron sacar del lugar a Berni, quien se encontraba rodeado por choferes y manifestantes que lo agredieron sostenidamente.Asimismo, cuestionó a Sergio Berni por llegar a la protesta de choferes en la General Paz "sin avisar"*Con información de agencias y RSS