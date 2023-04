Canciller de India condena la "mala costumbre" de occidente de comentar los asuntos de otros países

Occidente está convencido que tiene un derecho "otorgado por Dios" a comentar los asuntos internos de otros países, afirmó el ministro indio de Asuntos Exteriores, Subramanyam Jaishankar, durante una reunión con parlamentarios celebrada el domingo en la ciudad de Bangalore, informa The Times of India.



Preguntado acerca de los comentarios de Alemania y Estados Unidos sobre la retirada del mandato parlamentario a un político opositor, Jaishankar declaró: "Es porque Occidente ha tenido la mala costumbre durante mucho tiempo de hacer comentarios sobre los demás. Creen que es su derecho otorgado por Dios. Tendrán que aprender por experiencia que si siguen haciendo esto, los demás también empezarán a hacer comentarios, y no les gustará cuando eso ocurra".



La semana pasada, Rahul Gandhi, líder del partido opositor Congreso Nacional Indio, fue inhabilitado del Parlamento nacional tras ser condenado a dos años de prisión por un caso de difamación criminal, recoge NDTV.



No obstante, fue puesto en libertad bajo fianza durante 30 días para que pudiera apelar los cargos. El político fue acusado de hacer comentarios inapropiados sobre el nombre del primer ministro Narendra Modi. Durante un mitin preelectoral en 2019, Gandhi supuestamente aseguró que "todos los ladrones llevan el apellido Modi".



Tras su acusación, desde EE.UU. declararon que están "vigilando" la situación de Gandhi. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán afirmó que espera que se apliquen "las normas de independencia judicial y los principios democráticos fundamentales" en el caso del opositor.