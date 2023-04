(VIDEOS) AMLO: "Amenazan con invadir, no fortalecen valores morales, culturales y espirituales, les preocupa sólo el dinero"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó a los legisladores de EEUU, cuestionando las acciones que han tomado para intentar remediar la crisis de consumo de fentanilo en el país, mientras se facilita la venta de armas.



"Amenazan con invadir, venden armas de alto poder en sus tianguis [mercados], no hacen nada por sus jóvenes, padecen —lamentablemente— de la terrible y mortal pandemia del fentanilo, pero no atienden las causas", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.





"No les preocupa el bienestar, solo el dinero, ni fortalecen valores morales, culturales y espirituales", censuró el mandatario."Tampoco limitan el consumo de drogas, por el contrario, lo fomentan hasta en el deporte. Es penoso y decadente", agregó, haciendo referencia a la decisión de la NBA de permitir a los jugadores consumir marihuana y eliminar las sanciones del programa de pruebas antidrogas. "Es contradictorio e hipócrita", resaltó.En medio de las crecientes fricciones con EE.UU., López Obrador reveló que había propuesto a legisladores estadounidenses que los jóvenes que estudian no abandonen sus hogares a los 18 años, como suele ocurrir en el país, y que Washington brinde ayudas económicas a las familias para que los adolescentes no estén solos.Asimismo, el mandatario ha cuestionado en diversas ocasiones la flexible política de armas del país vecino, ya que está íntimamente vinculada a la violencia perpetrada por organizaciones criminales en México.