EEUU: tras el colapso de Silicon Valley Bank piden derogación de la desregulación Trump

Credito: Web

13 de marzo de 2023.- El senador Bernie Sanders pidió la derogación total de las desregulaciones bancarias de 2018 promulgadas por el expresidente Donald Trump y señaló que “ahora no es el momento para que los contribuyentes rescaten al Silicon Valley Bank”.



El domingo por la noche, el Departamento del Tesoro de EEUU, la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) emitieron una declaración conjunta que describe un plan para realizar todos los depósitos para Silicon Valley Bank y Signature Bank.



Sanders dijo: “Si hay un rescate de Silicon Valley Bank, debe ser financiado al 100 por ciento por Wall Street y las grandes instituciones financieras. No podemos continuar por el camino de más facilidades para los ricos y dificultades para los demás. "Tengamos el coraje de hacer frente a Wall Street, derogar la desastrosa ley de desregulación bancaria de 2018, dividir los bancos demasiado grandes para quebrar y abordar las necesidades de las familias trabajadoras, no las apuestas arriesgadas de los buitres capitalistas”.



En un comunicado, la Fed, el Tesoro y la FDIC señalaron que "ninguna pérdida" asociada con el plan de rescate "será a cargo del contribuyente", aunque la intervención extraordinaria, la más grande de su tipo desde el colapso financiero de 2008, todavía es vista por muchos economistas y expertos financieros, incluso si los inversores bancarios y los tenedores de deuda no están protegidos, como un "rescate" para la industria financiera que solo es posible gracias a los contribuyentes.



Warren Gunnels, miembro del personal desde hace mucho tiempo y principal asesor de Sanders, hizo la conexión entre los capitalistas de riesgo que claman por una rápida intervención del gobierno para salvar al sector bancario de un impacto más amplio y el mismo tipo de personas que se han opuesto rotundamente al alivio financiero para las economías de mediano y largo plazo en apuros. estadounidenses de clase trabajadora



Como informa el Washington Post , “La decisión del Tesoro de respaldar todos los depósitos en SVB y Signature, no solo los de hasta $250,000 que están asegurados por la ley federal, se basó en un juicio de que era necesario evitar un colapso 'sistémico' más amplio. Es probable que la medida encienda una tormenta política sobre la decisión de proteger los activos de las empresas tecnológicas, los capitalistas de riesgo y otras personas ricas en California”.



El lunes, Lindsey Owens, directora ejecutiva del progresista supervisor económico Groundwork Collaborative, se centró en la facilidad de préstamo adicional disponible para los clientes del banco y dijo que las últimas acciones exponen una profunda "podredumbre" dentro de la Reserva Federal, especialmente a medida que el banco central aprieta trabajadores con tasas de interés cada vez más altas, aumentos que jugaron al menos un papel en las quiebras de los bancos.



“Este fin de semana, la Reserva Federal movió montañas para proteger a los capitalistas de riesgo ricos de las consecuencias de sus agresivas alzas en las tasas de interés”, dijo Owens. "Hoy, la Fed volverá a su trabajo principal de empujar a los estadounidenses trabajadores a la calle para cumplir con sus objetivos de inflación".



En una declaración el domingo antes del anuncio del plan de rescate del gobierno, Matt Stoller, director de investigación del Proyecto Estadounidense de Libertades Económicas, argumentó en contra de cualquier rescate de los contribuyentes para SVB.



“Silicon Valley Bank era una institución corrupta y mal administrada que se enredó con actores poderosos en la industria de la tecnología”, argumentó Stoller. “La cuestión operativa a la que se enfrentan ahora los reguladores gubernamentales es si utilizar los fondos de los contribuyentes para rescatar a los depositantes de los fracasos de la gestión de SVB”.



Pero un rescate completo, advirtió Stoller, “solo alentará a otros grandes bancos regionales a asumir riesgos similares en el futuro, tal como lo hizo Silicon Valley Bank”.



Si bien los inversores y ejecutivos bancarios no estarán incluidos en las acciones de emergencia anunciadas el domingo, el representante Ro Khanna , el demócrata de California que representa a Silicon Valley, aplaudió las medidas tomadas por el Tesoro para mantener a los depositantes completos.



Entre sus electores afectados por el colapso del banco, dijo, se encontraban "líderes sin fines de lucro, propietarios de pequeñas empresas, fundadores de nuevas empresas y empleados afectados de pequeñas empresas".



Mientras argumentaba expresamente que la intervención del gobierno “no debería y no necesita… costar un centavo a los contribuyentes” durante una entrevista de prensa el domingo por la mañana, Khanna luego aplaudió el plan del gobierno y se hizo eco del llamado de Sanders para revertir la desregulación que condujo a la crisis actual.



“Me alegra que el Departamento del Tesoro haya escuchado y actuado para proteger a los trabajadores, el canal de innovación y la economía en general”, dijo Khanna. “Pero el trabajo no termina aquí. Sabemos desde 2008 que se necesitan regulaciones más estrictas para prevenir exactamente este tipo de crisis. El Congreso debe unirse para revertir las políticas de desregulación que se implementaron bajo Trump para evitar una futura inestabilidad”.