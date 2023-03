Reino Unido: trabajadores protestan ante crisis sanitaria

Trabajadores del Reino Unido protestan ante crisis sanitaria

11 de marzo de 2023.- Diversos sindicatos, trabajadores sanitarios y ciudadanos de Reino Unido protestaron este sábado ante la crisis en el Sistema Nacional de Salud días antes del presupuesto en el que el Gobierno expone sus planes de gasto para el 2024.



Tras la escasez de profesionales de la salud en centros hospitalarios y tiempos de espera cada vez más crecientes para los pacientes, los manifestantes reclaman atención integral de la salud.



Asimismo el Real Colegio de Medicina de Urgencias (RCEM, por sus siglas en inglés), declaró que el NHS atraviesa actualmente una de sus peores crisis, donde ha aumentado la cifra de fallecidos como el resultado del "colapso" del sistema de urgencias médicas.



Durante los últimos meses fueron registradas esperas de hasta 12 horas de las ambulancias, constató dicha fuente.



Uno de los especialistas que participan en la jornada de protestas, el médico Andrew Meyerson refirió que “un buen turno en estos momentos para quienes trabajan en los servicios de urgencias es aquel en el que alguien no muere en nuestras salas de urgencias o no es hallado muerto a su llegada en una ambulancia retrasada.



“Que esto ocurra en el sexto país más rico del planeta es un fracaso inaceptable del Gobierno”, indicó, en un contexto donde de acuerdo con el Colegio Real de Enfermería (RCN, por sus siglas en inglés), los salarios del personal han caído hasta un 20 por ciento desde 2010.



Entre tanto UNISON, el sindicato más grande del Reino Unido valoró que el NHS “está en una crisis de personal. Años de negligencia del gobierno y falta de inversión son los culpables. Los ministros no han hecho nada significativo para detener la caída, a pesar de las repetidas advertencias”.



Asimismo el gremio acotó que “casi un tercio (32 por ciento) del personal del NHS dijo que piensa a menudo en irse, un máximo de cinco años”, mientras que casi una cuarta parte, lo que representa un 24 por ciento del personal de operaciones de ambulancia confirma dejará el trabajo tan pronto como pueda encontrar otro.