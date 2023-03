(VIDEO) Perú: Expresidente Pedro Castillo denuncia injusto secuestro por autoridades

El expresidente de Perú, Pedro Castillo, reiteró este martes su inocencia sobre los “falsos hechos” de los que es acusado y aseguró que es víctima de un “injusto secuestro”.



Castillo asumió el cargo de presidente constitucional de Perú en julio de 2021 para en periodo de cinco años, sin embargo, el 7 de diciembre pasado fue destituido por el Congreso y desde entonces guarda prisión preventiva por un periodo de 18 meses, acusado de presunta rebelión.



Este martes se realizó una audiencia presidida por el juez supremo Juan Carlos Checkley, en la que la Fiscalía peruana pidió 36 meses de prisión preventiva contra Castillo por los supuestos delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias.





Castillo, en este marco, también participó en la audiencia, de la cual ofreció detalles en sus redes sociales.“Comparto mis declaraciones hechas en la audiencia de hoy. Reitero mi inocencia sobre los falsos hechos que se me acusa y denuncio otra vez este injusto secuestro por servir lealmente a mi país como presidente de la República. Un abrazo grande, pueblo peruano”, escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter."Niego rotunda y categóricamente que soy autor y formo parte de una red criminal, el único delito que he cometido es servir a mi país como presidente de la República", afirmó Castillo al comienzo de su declaración.El juez Checkley anunció que este jueves 9 de marzo decidirá sobre el pedido hecho por la Fiscalía de aplicar 36 meses de prisión preventiva contra Castillo.A raíz de la destitución de Castillo y la designación por parte del Congreso de Dina Boluarte como nueva presidenta del país, miles de peruanos han llevado a cabo manifestaciones en reclamo de la renuncia de la mandataria, el cierre del parlamento, la convocatoria de una Asamblea Constituyente y justicia para las víctimas de la represión.Las protestas han sido fuertemente reprimidas por las fuerzas del orden, con un saldo de al menos 60 personas muertas y decenas de heridos y detenidos.Recientemente se notificó de la muerte de al menos 6 soldados del Ejército peruano en Puno, tras recibir órdenes por parte de sus superiores de cruzar un río.De acuerdo con el medio alternativo Wayka Perú, otros oficiales fueron testigos de que estos les dijeron a sus superiores que no sabían nadar y cuestionaron la versión oficial de que fueron violentados por manifestantes.Según el Ministerio de Salud de ese país, cinco soldados que sobrevivieron fueron atendidos por hipotermia, y en videos difundidos por las televisoras locales, mostraron a grupos de manifestantes cargando, vistiendo y dando alimentos a los soldados rescatados.Medios de la localidad revelaron que la mayoría de estos soldados son hijos de campesinos de la zona, muchos de los cuales forman parte de las manifestaciones.En ese contexto, un portal de noticias peruano reseñó que el padre de uno de los soldados fallecidos responsabilizó a Boluarte por la muerte de su hijo.Con información de Telesur / CiudadCCS.