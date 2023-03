(VIDEO) México: Presidente López Obrador destaca a médicos cubanos en programa de salud mexicano

Este martes, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, agradeció la participación de Cuba en el Plan de Salud que se ejecuta en México.



En este sentido, López Obrador refirió que en su país hay una gran escasez de especialistas, médicos y enfermeras, y por eso, -afirmó-, no dejo de agradecer al pueblo cubano, reseña Prensa Latina.



“Agradecemos tanto a Cuba que nos ha enviado esos médicos para apoyarnos”, dijo el presidente mexicano al comentar que paralelamente, en México, “estamos emplantillando a todos los galenos mexicanos que están trabajando en el sistema hospitalario estatal, y se avanza en el plan del IMSS Bienestar.





De acuerdo con información del Gobierno de México, el IMSS Bienestar es un programa del gobierno federal que ofrece servicio de salud a población que no cuenta con seguridad social, sin negar la atención a población que cuente con un esquema de afiliación.Recientemente, López Obrador señaló que México está formando a sus especialistas, pero aun así no alcanzan, por eso son solicitados a otros países.“El propósito es atender en los hospitales los siete días de la semana y las 24 horas del día, no solo de lunes a viernes”.Además, elogió el sistema de salud de Cuba, el cual consideró entre los mejores del mundo porque desde hace años se dedicó a formar médicos.