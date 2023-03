Hijo de Petro niega acusaciones de corrupción y anuncia que se aleja de la actividad política

06-03-23.-Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, negó el domingo las acusaciones de corrupción y vínculos con narcotraficantes denunciados por los medios locales y por los cuales actualmente está siendo investigado.“Me encuentro en total disposición de comparecer ante los entes de control y ratificar mi inocencia (…) los dineros en cuestión no tienen procedencia ni de la mafia, ni de la corrupción, ni de ninguna actividad ilícita“, dijo el también diputado del departamento del Atlántico en un comunicado compartido en Twitter.En este sentido, Petro anunció que se abstendrá de participar en cualquier tipo de actividad política relacionada con la contienda electoral venidera.“Igualmente, doy un paso al lado de los procesos de la Colombia Humana, el Pacto Histórico y la campaña de Máximo Noriega por la Gobernación del Atlántico, hasta ratificar mi inocencia. En estos días he recibido un linchamiento social y mediático sin precedentes, donde se me ha juzgado y condenado, vulnerado mis derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso, donde personas que consideré amigos y amigas quienes tendí la mano me han dado la espalda”, finalizó.En contextoLa semana pasada, Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, acusó al hijo mayor del presidente colombiano de recibir pagos de empresarios que pensaban que estaban contribuyendo a la campaña electoral del mandatario el año pasado.En entrevista a la revista Semana, Vásquez vinculó a su exesposo con personajes del mundo del contrabando y el narcotráfico, además de todo esto lo hacía a espaldas de su padre.“Recibió dinero de personas que han tenido un pasado un poco oscuro. Del señor (Samuel) Santander Lopesierra (alias el Hombre Marlboro). Estuvo extraditado 20 años (condenado por narcotráfico y conspiración). Eso lo sabe todo el mundo y ahora aspira a la Alcaldía, si no estoy mal, de Maicao (La Guajira). Nicolás le recibió dinero a ese señor, más de 600 millones para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero, y así otros. A un señor de Cartagena, el Turco Hilsaca, creo que se llama; también lo recibió en mi apartamento”, dijo.Detalló que Nicolás Petro también recibió dinero de algunos empresarios de la ciudad de Cúcuta, aunque dijo desconocer los nombres de los involucrados.“También este señor (Nicolás) recibió una camioneta, la Tahoe. Sí la recibió. Él dice que es alquilada. De hecho, yo tengo la segunda llave de esa camioneta, porque él en un momento me dijo: ‘Esta camioneta es tuya’. Cuando tuvimos todo este problema de la separación, él me dijo un día: ‘Voy a mandar a (buscar) la camioneta porque mi papá la necesita, me están pidiendo que apoye con el tema de seguridad en Cartagena, entonces te pido el favor que me prestes la camioneta y la devuelvo’”, dijo.Explicó que la camioneta pertenecía a un megacontratista de Villavicencio que suele recibir concesiones estatales.“Recibe eso como un aporte de pronto a cambio de ayudar en contratación a ese señor, a esos señores. Por eso recibe la camioneta. Aunque haya dicho que la camioneta era alquilada, si yo voy a alquilar un vehículo, voy a un sitio de alquiler de vehículos. ¿Por qué fue a donde este señor que es, además, un megacontratista? No tiene lógica”, sostiene.