EEUU: Cámara de Representantes investiga finanzas de familiares de Joe Biden

La Cámara de Representantes de Estados Unidos informó que un panel de supervisión investigará los tratos financieros de la familia del presidente Joe Biden.



El líder de supervisión del ente legislativo, James Comer, informó que su panel llevará a cabo una audiencia el próximo viernes con el objetivo de averiguar las causas por las que el Departamento del Tesoro no proporcionó informes bancarios de Hunter y James Biden, hijo y hermano del mandatario, respectivamente, así como varios asociados a la familia,

refirió Prensa Latina.



Comer tiene como objetivo investigar las transacciones financieras y comerciales en el extranjero de los Biden, no obstante, aún no ha podido acceder a los registros bajo custodia del Departamento del Tesoro que son fundamentales para el caso.



Previamente, se había solicitado el acceso a los documentos, pero esta quedó sin respuesta cuando los republicanos de la Cámara Baja estaban en minoría, ahora el representante tiene de aliado el comité.



El congresista republicano reiteró en varias ocasiones los informes bancarios como evidencia de posibles irregularidades por parte de los miembros de la familia del

mandatario, pero hasta el momento no son concluyentes.



“En la audiencia de la próxima semana, un funcionario del Departamento del Tesoro puede explicar al Congreso y al pueblo estadounidense por qué oculta información crítica”, detalló Comer en su declaración.



Entretanto, se tiene previsto que el subsecretario de Asuntos Legislativos del Departamento del Tesoro, Jonathan C Davidson, testifique en la audiencia del próximo viernes y explique los motivos para no haber entregado los registros públicos.



En enero pasado comenzaron las investigaciones



Los republicanos en la Cámara de Representantes iniciaron el una investigación al presidente Joe Biden y su familia, usando el poder de su mayoría para exigirle información al Departamento del Tesoro y a exejecutivos de Twitter, mientras allanan el camino para audiencias públicas.



Los negocios



"Se trata de una investigación sobre Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, y sobre por qué mintió al pueblo estadounidense sobre su conocimiento y participación en los planes de negocios internacionales de su familia. Creo que hemos presentado las pruebas de porqué creemos que es importante, y vamos a seguir adelante con ello", afirmó Comer en noviembre.



De acuerdo con el representante Comer, Biden habría mentido cuando afirmó en 2019, previo a las elecciones presidenciales, que no sabía nada de las actividades de sus familiares, por esa razón está incluido en la investigación. Señaló que le gustaría que los miembros de la familia Biden testificaran ante la Cámara Representantes cuando sean llamados.



El legislador indicó que el principal objetivo de la investigación en este momento es acceder a los registros bancarios.



"Como parte de nuestra investigación, tenemos pruebas de que las finanzas, las tarjetas de crédito y las cuentas bancarias de Hunter y Joe Biden estaban mezcladas, si no compartidas", acotó Comer.



Reveló que las investigaciones realizadas indican que en algunas cuentas los bancos emitieron banderas rojas a los propietarios, indicando se trataría de una actividad sospechosa o ilegal.



Los republicanos afirmaron haber solicitado en reiteradas ocasiones al Departamento del Tesoro que Biden entregue documentos financieros adicionales para la investigación, pero el Tesoro, que dirige Janet Yellen, se ha negado, algo que aseguran despierta preocupación de que el presidente esté ejerciendo su influencia no solo para permitir que sus familiares se beneficien de su posición, sino para protegerlos del escrutinio sobre sus relaciones financieras y a personas que estarían conectados en esa presunta red.



Según los republicanos, el hecho que el presidente Biden conozca o tenga participación en esos negocios, lo hacen susceptible de influencia, chantaje o extorsión por parte de entidades extranjeras, incluido el Partido Comunista chino, con lo que según su juicio, estarían "exponiendo al país a riesgos nacionales que podrían ser utilizados por sus enemigos”.



Además de las investigaciones a la familia Biden, otras de las prioridades del Partido Republicano, incluyen la seguridad fronteriza debido a la crisis que enfrenta el país, los derechos de los padres, los principales recortes del IRS, la caótica retirada de Afganistán, y los miles de millones de dólares en gastos de COVID que, según aseguran, fueron robados o gastados frívolamente.



Investigación más profunda



“Hay muchas preguntas que necesitan respuesta. Solo queremos saber la verdad. Pensamos hacerlo con agresividad, pero de forma conforme a la Constitución”, dijo semanas atrás el legislador Jim Jordan, republicano de Ohio del Comité Judicial.



Entre tanto, Comer afirmó que hay “preguntas preocupantes” sobre los negocios del hijo de Joe Biden, Hunter, y uno de los hermanos del presidente, James Biden, que requieren una investigación más profunda.



Entre las evidencias que poseen esta la laptop de Hunter Biden, olvidado en un centro de reparación en Delaware, que contiene abundante información privado sobre su vida y sus negocios que habría logrado al amparo del cargo que ejercía su padre durante la administración demócrata de Barack Obama, cuando era el vicepresidente.



El ordenador obtendría información que la familia Biden usó durante una década gracias al cargo que ocupó el hoy mandatario durante estuvo como vicepresidente en la administración de Barack Obama, para presuntamente enriquecerse gracias a ese vínculo y a las promesas de lo que una futura Administración en manos del demócrata podía hacer en favor de esos potenciales socios.



Otro elemento de investigación es el trato con guantes de seda al hijo del presidente Biden. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes reveló a inicios de noviembre que Hunter Biden, ha recibido un "trato preferencial" por parte de las fuerzas del orden federales, que "parecen haberse hecho de la vista gorda ante las potenciales amenazas para la seguridad nacional que suponen sus negocios con ciudadanos chinos, rusos y otros extranjeros", según un informe.



Los impuestos y el trabajo comercial en el extranjero de Hunter Biden ya están bajo investigación federal, con un gran jurado en Delaware escuchando testimonios en los últimos meses. Si bien nunca ocupó un cargo en la campaña presidencial ni en la Casa Blanca, su participación en el directorio de una compañía energética ucraniana y sus esfuerzos por lograr acuerdos en China han generado dudas durante mucho tiempo sobre si se benefició del rol en el servicio público de su padre.



Con información de AP / Últimas Noticias.