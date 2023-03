Israel: miles de personas protestan ante reformas impulsadas por Netanyahu

Miles de personas protestan contra reformas de Netanyahu

5 de marzo de 2023.- Miles de colonos israelíes tomaron las calles de la Palestina ocupada por novena semana consecutiva para protestar contra las enmiendas judiciales presentadas por el primer ministro Benjamín Netanyahu.



Según el Canal 13 israelí, al menos 160 mil personas se manifestaron en 95 diferentes puntos de Tel Aviv y varios líderes opositores pronunciaron discursos.



La oposición ahora se enfoca en distribuir su movimiento en más de una localidad, pues las expresiones de rechazo alcanzaron las principales ciudades ocupadas, incluidas Haifa, Jerusalén, Beersheba, Efrat, Netanya, Herzliya y Beit Shams, consideran los medios sionistas.



Ante la magnitud de las protestas, el jefe de la policía de ocupación israelí advirtió sobre posibles ataques a sus efectivos, que utilizarían todas sus capacidades conforme a la ley. "La policía no es su enemigo", insistió.



No obstante, unos 200 manifestantes asaltaron puestos de control en la intersección de Hashalom (una calle de Tel Aviv), y cortaron la carretera de Ayalon.



El exministro de seguridad de la ocupación y actual miembro de la Knesset, Benny Gantz, previno sobre una posible represión contra los manifestantes.



Ante esto, Barak Ravid, escritor y comentarista de asuntos políticos en el sitio web israelí Wallah, calificó las palabras de Gantz como "preocupaciones justificadas".



La presión política sobre la policía para que use su fuerza contra los manifestantes es ahora más peligrosa, afirmó.



En tanto, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, calificó a los manifestantes de anarquistas que quieren incendiar a “Israel”, agregó el Canal 13.