(VIDEO) Evo Morales: "Lo que pasa con Ucrania muestra que Occidente solo garantiza la cultura de la muerte"

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, criticó este sábado a EE.UU. y sus aliados de la OTAN por agravar aún más el conflicto en Ucrania y rechazar la diplomacia para intentar llegar a una solución pacífica.



"Si vemos lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, nos damos cuenta que Occidente no había sido garantía para la democracia; no garantiza la cultura, y si garantiza algo de cultura, es la cultura de la muerte", dijo Morales durante su intervención en el Encuentro Mundial por la Vigencia del Pensamiento Bolivariano de Hugo Chávez que se celebra en la capital venezolana de Caracas.



Asimismo, lamentó que los países aliados occidentales "no garantizan el desarrollo, la igualdad, ni la justicia social", sino que fomentan las guerras, "una tras otra" como "está sucediendo ahora".



'Paz mediante la guerra'



Según Morales, el "imperio" estadounidense "ya no es una potencia económica". "Puede ser todavía un poder militar con la OTAN, pero cuando el imperio pierde hegemonía y está en decadencia, acude a la violencia, a las armas", censuró.



El exmandatario boliviano instó a una solución pacífica al conflicto en Ucrania, y en este sentido, recordó las declaraciones de los presidentes de turno de EE.UU., quienes han hablado de paz, pero "con intervención militar". "¿Cómo se puede alcanzar la paz con intervención militar?", cuestionó.