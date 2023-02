EEUU: Si China envía armas letales a Rusia castigaremos a empresas y personas

Credito: Web

28-02-23.-Estados Unidos aseguró hoy que si China proporciona armas letales a Rusia tendrá un grave problema no solo con EEUU, sino con otros países en todo el mundo, al tiempo que advirtió que no dudará en castigar a empresas chinas o individuos que violen las sanciones o apoyen de otra forma el esfuerzo militar ruso, reseñó la agencia Efe.



"Lo que puedo decir es que advertimos muy claramente a China sobre las implicaciones y las consecuencias de proceder con el suministro de tal apoyo (letal)", señaló el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, durante una rueda de prensa tras mantener una reunión con cinco países centroasiáticos en el formato C5+1 en Astaná.



"No dudaremos por ejemplo a la hora de apuntar a empresas chinas o individuos que violen nuestras sanciones o se involucren de otra manera en apoyar el esfuerzo bélico de Rusia", recalcó el jefe de la diplomacia estadounidense en la capital kazaja.



Reiteró que EEUU hace estas advertencias en base a "información que tenemos de que China está evaluando pasar del apoyo no letal que algunas empresas proveen al esfuerzo bélico ruso en Ucrania a un apoyo material letal".



Blinken, que ahora viajará a Uzbekistán antes de proceder a la India para participar en la reunión ministerial del G20, enfatizó que China no puede estar en misa y repicando cuando se trata de la agresión de Rusia en Ucrania.



"No puede presentar propuestas de paz por un lado mientras que alimenta las llamas del fuego que Rusia inició por otro. Espero que China se tome muy en serio lo que dijimos (...)", insistió.



El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que si China da el paso de enviar material letal a Rusia ello "no sería solo un grave problema para las relaciones de China con nosotros, sino también un grave problema para sus lazos con países de todo el mundo".



Blinken aseguró que así lo ha escuchado de otros socios con los que ha abordado la preocupación estadounidense, y que ha transmitido las posibles consecuencias directamente a su homólogo chino, Wang Yi, durante su reunión en los margenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

