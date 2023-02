(VIDEO) El periodista Seymour Hersh destapa los motivos de EEUU para volar los Nord Stream

EE.UU. "no tiene incentivos para investigar" la explosión de los gasoductos Nord Stream, ni para negarla, declaró el reconocido periodista e investigador estadounidense Seymour Hersh durante una entrevista exclusiva con el programa 'Going Underground' de RT.



En su primera entrevista con una cadena internacional, tras publicar un revelador artículo en el que responsabiliza a Washington como principal autor del sabotaje de los gasoductos Nord Stream, el ganador del premio Pulitzer en 1970 declaró que "es bastante cierto que esta presidencia [de EE.UU.] se ha visto sorprendida en cierto modo por el hecho de que les han descubierto con lo del gasoducto".



No lo están admitiendo y no creo que lo hagan nunca debido a las implicaciones de hacerlo



Respecto a la situación en Europa tras la explosión de los gasoductos y la interrupción del suministro de gas ruso, Hersh sostuvo que "lo que de verdad preocupa a Europa es el próximo invierno". Según sus palabras, en el período tras el sabotaje de los Nord Stream, que tuvo lugar en septiembre del año pasado, y el comienzo del invierno, los países europeos "han conseguido aumentar la cantidad de combustible que tienen almacenado". "Pero les sigue preocupando el próximo invierno. Y estoy seguro de que la gente en Europa entiende la situación. […] Se ha desatado una tormenta, han estado pasando un montón de cosas en Alemania por esto", señaló el periodista.



Investigación de la explosión



Al ser preguntado sobre las acusaciones de engaño en su contra tras la publicación de la investigación, el reportero recordó su trabajo al destapar la Matanza de My Lai en 1969. "Muchos en el cuerpo de prensa estaban al tanto de ese tipo de cosas, pero si trabajas allí, y puedo entenderlo, podría ser peligroso hacer ese tipo de reportajes", afirmó en este contexto. Indicó que entonces "más de la mitad del país pensó que estaba mintiendo", reiterando que pasó "por eso incluso en el caso de un reportaje sobre un asesinato en masa, que es tan visible".



En cuanto a la investigación de la voladura de los Nord Stream, Hersh mencionó el gran poder que el presidente de EE.UU. tiene sobre los servicios de inteligencia y su capacidad de recibir "un permiso total para tener acceso a la inteligencia de señales". "Hay tres grandes organizaciones de inteligencia que tienen la capacidad de acceder a todo esto. Y no han emitido ni una sola orden. No han pedido ninguna evaluación", destacó.



Los que están en la Casa Blanca no solo no tienen ningún incentivo para investigar la historia, es que ni siquiera tienen incentivos para negarlo



Recordó las palabras del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, el funcionario que, según Hersh, "tanto tenía que ver con la organización de la operación inicial", que no hablaría sobre una investigación propiamente estadounidense del suceso.



Los suecos y los daneses llevaron a cabo una investigación en septiembre y octubre, y llegaron a la sorprendente conclusión de que, efectivamente, algo sucedió bajo el agua y fue una explosión



Además, el aclamado reportero señaló que había hablado con personas en el negocio de los gasoductos, "al menos con una en particular", destacando que "lo único de lo que están convencidos, es de que, por supuesto, Rusia no lo hizo porque habría sido absolutamente absurdo por su parte".



De acuerdo con sus declaraciones, a lo largo de décadas, incluso durante el mandato de John F. Kennedy, había la preocupación de que Rusia, debido a su enorme cantidad de gas natural y petróleo, utilizara los recursos "como un arma, un arma política". "Es una lucha que ha sucedido desde la Segunda Guerra Mundial", reiteró.





