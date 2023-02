(VIDEOS) Confederación indígena ecuatoriana convoca a movilización contra Gobierno de Lasso

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se declaró este viernes en movilización permanente y exigió la renuncia del presidente del país, Guillermo Lasso, por falta de legitimidad e incumplimiento de los acuerdos del 2022.



La máxima organización indígena del país, asimismo, exhortó a la Asamblea Nacional a impulsar un juicio político en contra de Lasso, tras la investigación emprendida en una comisión multipartidista que analiza los presuntos casos de corrupción en el Gobierno.



Durante la Convención Nacional de la Conaie, realizada en Quito, su presidente Leónidas Iza, junto a un consejo ampliado, pidió la dimisión del mandatario ecuatoriano ante la falta de legitimidad para gobernar y por el incumplimiento de acuerdos.





Además de declararse en movilización permanente en cada uno de sus territorios, la entidad anunció que radicalizarán su lucha en contra de la minería y en defensa de sus demandas históricas.“Nos declaramos en alerta sobre cualquier acto o decisión dictatorial que tome el presidente de la República. No permitiremos que pretendan disolver funciones del Estado y gobernar por decreto”, manifestó Iza.“Los pueblos y las nacionalidades, las organizaciones sociales y el pueblo ecuatoriano no permitirán una dictadura. De suceder alguna iniciativa de cualquier índole, de manera inmediata declararemos el levantamiento y el paro nacional en el Ecuador”, aseveró.La Conaie anunció, además, la ruptura del proceso de diálogo con el Gobierno de Lasso ante el incumplimiento de los acuerdos suscritos tras el paro de junio del año pasado.“Luego de analizar el informe de seguimiento de los resultados alcanzados en las mesas del diálogo, instaladas en el marco del levantamiento indigena y popular de junio de 2022, es evidente que no ha existido voluntad política por parte del Gobierno para su cumplimiento”, anotó.Sostuvo: “al contrario, el Gobierno de Guillermo Lasso ha continuado avanzando con sus políticas neoliberales, que violentan nuestros derechos territoriales, comunitarios y la economía nacional”.“Es por ello que rompemos este proceso de diálogo y nos retiramos de estas mesas de seguimiento, responsabilizando al Gobierno nacional que ha sido quien no ha cumplido en las mesas del diálogo”, señaló.