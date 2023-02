Zelenski: Ucrania “no cayó en 3 días” y “paró al segundo ejército del mundo”

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski Credito: Reuters

24-03-22.-El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, recordó este viernes (24.02.203), a un año de la guerra en Ucrania, cómo muchos daban a su país por vencido cuando los tanques y aviones rusos empezaron su guerra contra Ucrania hace hoy un año, y celebró la capacidad de resistencia de su país ante el que se consideraba el segundo mejor ejército del mundo.



Ucrania, dijo el presidente en un comunicado, "no cayó en tres días”, sino que "paró al segundo ejército del mundo” y sigue resistiendo y creyendo en la victoria cuando se cumple un año del día en que comenzó la agresión rusa.



"Un año después de la invasión a gran escala, un 95 % de los ucranianos cree en la victoria”, dijo el presidente en referencia a una encuesta reciente. Si los sentimientos generalizados hace 365 eran el "dolor y la incertidumbre” hoy predomina el "orgullo” por la reacción nacional a la invasión.



Zelenski repasó la evolución de la guerra y del apoyo a Ucrania de unos aliados occidentales que, en muchos casos, pasaron de no creer en las posibilidades de resistir de Kiev a redoblar su apoyo militar, ante la evidencia de que el país invadido plantaba cara a las fuerzas rusas.



"Somos fuertes. Estamos preparados para todo. Derrotaremos a todo el mundo. Porque somos Ucrania", dijo en vídeo publicado en las redes sociales.



"Haremos todo lo posible para ganar este año", dijo Zelenski.



Y aseguró que "cada ucraniano perdió a alguien cercano" desde invasión y que Ucrania no se detendrá hasta que los rusos "sean castigados".



"Nunca se lo perdonaremos. Nunca descansaremos hasta que los asesinos rusos sean castigados. Por el tribunal internacional, por el juicio de Dios o por nuestros soldados", agregó.



El presidente destacó la unidad de la sociedad ucraniana en torno al objetivo de la victoria en esta guerra, que, confía, se producirá durante este año. Zelenski también subrayó los dramáticos cambios que la invasión rusa ha traído para toda la sociedad ucraniana.



"Los niños solían pedirle a Papá Noel teléfonos inteligentes y aparatos electrónicos; ahora dan las pagas que reciben y hacen colectas de fondos para los soldados”, afirmó.



*Con información de Dw, Efe, Afp