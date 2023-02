Nuevo accidente en EEUU: Reportan incendio en planta de procesamiento de uranio

Autoridades de Estados Unidos confirmaron el miércoles un incendio en la instalación de procesamiento de uranio ubicada en un complejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.



No obstante, las autoridades del lugar incendiado, el Complejo de Seguridad Nacional Y-12, sito en la ciudad de Oak Ridge de Tennessee aseguraron que no hubo heridos ni se escapó radioactividad.



Según reportes, el incendio se desató en la zona de procesamiento, pero fue contenido en el momento y no se expandió.





A pesar de esto, los medios locales detallaron que el edificio y varias zonas cercanas al sitio fueron evacuadas ante el alto riesgo que podía haberse convertido en tragedia.El Y-12 es una instalación destinada a garantizar seguridad en las armas nucleares desarrolladas en EE.UU., así como almacena materiales de este tipo y alimenta reactores navales del país.Este avanzado complejo es estratégico dentro de la Empresa de Seguridad Nuclear del Departamento de Energía de EE.UU.Vale mencionar que en lo que va del mes de febrero se han registrado ya varios incidentes vinculados al transporte de químicos y sustancias peligrosas, algunos sin mucha trascendencia como el del miércoles, pero otros como el descarrilamiento de un tren en Ohio el pasado día 3 terminó desatando una catástrofe ambiental.Por ejemplo, el pasado día 15 de febrero se volcó un camión con Químicos en Arizona. Al día siguiente se descarriló un tren con material peligroso en Michigan. El día 20 explotó una fábrica de metales en Ohio y al día siguiente se registró otra explosión en un complejo industrial en Florida.