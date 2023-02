EEUU quiere reformar la OSCE para evitar el veto de Rusia en la organización

Credito: Web

22-02-23.-El representante de EEUU ante la OSCE, Michael Carpenter, aseguró este miércoles que su país, junto a otros aliados, busca reformar la organización para evitar el veto de Rusia, que ha bloqueado en el último año numerosas iniciativas.



«Como organización, tenemos que encontrar la manera de avanzar sin permitir que un Estado participante bloquee todo nuestro trabajo», explicó Carpenter a preguntas de EFE.



La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el mayor organismo de seguridad regional del mundo y el único, aparte de la ONU, donde se sientan juntos EEUU y Rusia, toma las decisiones por unanimidad.



«Tenemos que ser más creativos, utilizar otras herramientas y establecer nuevas normas de procedimiento que nos permitan avanzar y defender los valores e intereses fundamentales de la organización», añadió.



Eso en la práctica supone que un sólo país de los 57 que forma la organización puede vetar cualquier iniciativa.



«Tenemos que ser conscientes de que no podemos dejarnos manipular por un sólo Estado. Tenemos que encontrar la manera de trabajar en conjunto. Así que no le voy a decir exactamente cómo vamos a hacer eso, pero estamos hablando de ello», agregó el diplomático estadounidense.



El diplomático estadounidense reconoció que no existe ningún mecanismo legal para expulsar o suspender a Rusia y a Bielorrusia.



Ucrania también apoya la reforma de la OSCE, así como de otros organismos internacionales en los que participa Rusia.



«Cuando gente que viola cada palabra del Acta de Helsinki ve que la organización que está construida sobre ese documento no reacciona, entonces creen que pueden hacer cualquier cosa», sostuvo Mykyta Poturaiev, el jefe de la delegación ucraniana en la Asamblea Parlamentaria de la OSCE que se celebra mañana y el viernes.



El Acta Final de Helsinki es la piedra angular de la OSCE y en ella se establece, entre otros asuntos, la inviolabilidad de las fronteras europeas, se rechaza el uso de la fuerza para solucionar disputas y se insta a respetar los derechos humanos.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 367 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)