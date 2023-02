Jeffrey Sachs califica como "un acto de terrorismo internacional" las explosiones del Nord Stream

Las explosiones de los gasoductos Nord Stream "constituyen un acto de terrorismo internacional y representan una amenaza a la paz", señaló este martes Jeffrey Sachs, economista de renombre de la Universidad de Columbia y exconsejero de tres secretarios generales de la ONU, al intervenir en la sesión del Consejo de Seguridad.



Sachs también calificó las consecuencias del sabotaje de los gasoductos de "enormes". "Incluyen no solo enormes pérdidas económicas relacionadas con los propios gasoductos y su posible uso en el futuro, sino también una amenaza creciente para la infraestructura transfronteriza de todo tipo: cables submarinos de Internet, tuberías internacionales de gas e hidrógeno, transmisión de energía transfronteriza, parques eólicos marinos y otros", explicó. Agregó que los países tienen que estar seguros de que su infraestructura energética no será destruida por terceros.



Además, el economista destacó que "la destrucción de los gasoductos Nord Stream exigió un alto nivel de planeación, conocimiento y capacidad tecnológica". Según Sachs, el acto requirió tecnologías para transportar las cargas explosivas e instalarlas discretamente bajo el agua en las zonas económicas exclusivas de Dinamarca y Suecia, por lo que solo un actor a nivel estatal pudo llevarlo a cabo.



"Solo un puñado de actores a nivel estatal tienen tanto la capacidad tecnológica como el acceso al mar Báltico", subrayó Sachs. Entre ellos, enumeró a EE.UU., el Reino Unido, Rusia, Polonia, Noruega, Alemania, Dinamarca y Suecia. No obstante, el economista aseveró que Rusia no tenía motivos a perpetrar el sabotaje y tras las explosiones probablemente sufrirá pérdidas significativas para reparar dichas instalaciones.



Mientras tanto, opinó que Suecia, Alemania y Dinamarca saben mucho más sobre el caso porque llevan a cabo la investigación. "Suecia, en particular, tiene mucho que contar al mundo sobre la escena del crimen", dijo Sachs, haciendo hincapié que, en vez de compartir los resultados de la investigación con la comunidad internacional, Estocolmo los mantiene en secreto. "En aras de la paz global, el Consejo de Seguridad de la ONU debe exigir a estos países que entreguen los resultados de su investigación de manera inmediata al Consejo de Seguridad de la ONU", afirmó. Asimismo, instó al Consejo de Seguridad a llevar a cabo su propia investigación, calificándola de "alta prioridad global".



Chocante descubrimiento



El 8 de febrero, el legendario periodista Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer en 1970, publicó un artículo en el que afirma que buzos de la Armada estadounidense colocaron los explosivos bajo los gasoductos Nord Stream en junio del 2022.



Según una fuente familiarizada con el asunto, la operación se llevó a cabo bajo la cobertura de los ejercicios BALTOPS 22 de la OTAN. De acuerdo con el periodista, Noruega ayudó a los buzos a colocar las cargas bajo los gasoductos.



3 meses más tarde, los dispositivos fueron activados de forma remota para destruir los gasoductos.



Hersh sostiene que el presidente de EE.UU., Joe Biden, decidió sabotear el Nord Stream después de más de 9 meses de discusiones secretas con el equipo de seguridad nacional de Washington, abordando diferentes maneras de hacerlo.