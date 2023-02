(VIDEOS) López Obrador : “Ningún extranjero podrá explotar litio en México”

En Alta Sierra, en Sonora, el presidente de la República mexicana, Andrés Manuel López Obrador, firmó el decreto mediante el cual se declara zona de reserva minera de litio las 234 mil 855 hectáreas que abarcan los municipios de Arivechi, Divisadero, Granados, Huásabas, Nacori Chico y Sahuaripa.



En este sentido, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, subrayó que esta tierra “cuenta con el mayor potencial para la explotación del litio en todo el estado. Si la nacionalización petrolera fue un parteaguas, la nacionalización del litio será recordada como el giro de tuerca que dio paso a la nueva política industrial”.



Al continuar su gira de trabajo, centrada en el sector energético, López Obrador apeló una vez más a la historia, evocando a Lázaro Cárdenas para recalar en su decisión: “guardadas las proporciones y en otro tiempo, es nacionalizar el litio para que no lo puedan explotar extranjeros. Ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. El petróleo y el litio son de la nación, de ustedes, de todos los que viven en esta región, de todos los mexicanos”.



Acompañado de su gabinete económico, el mandatario recordó que el Congreso ya aprobó una reforma legal contra la cual, los conservadores han comenzado a interponer recursos legales, porque quisieran que México fuera colonia. “Nada más que no van a poder con sus amparos ni con sus controversias en el Poder Judicial. Ya se tomó la decisión, la ley está aprobada en el Poder Legislativo y el litio es de la nación”.





Además, adelantó que viene el desafío tecnológico, porque a diferencia de los yacimientos de litio en Bolivia, Chile o Argentina, donde este mineral se encuentra en las rocas, en el caso de Sonora está mezclado en la arcilla, por lo que los técnicos mexicanos ya trabajan en determinar la técnica para lograr la separación de ambos elementos.Igualmente, López Obrador enfatizó la relevancia del litio para la inminente transición energética en la tecnología automotriz. Recordó que Estados Unidos, Canadá y México tienen el compromiso de alentar esta conversión hacia el uso de energías limpias. Bajo esta lógica, “no podríamos avanzar en este objetivo si no se cuenta con el litio, si no se cuentan con las baterías, y la material prima para hacerlas es el litio”.El presidente López Obrador y la titular de Secretaría de Energía, Rocío Nahle, firmaron un acuerdo mediante el cual se instruye a esa dependencia “dar seguimiento a la Declaración de zona de reserva minera de litio».Asimismo, el presidente explicó que esta determinación forma parte de los compromisos de México para transitar hacia energías limpias que incluyen, además, la planta de energía solar de Puerto Peñasco, cuya primera etapa fue inaugurada este viernes y que al término de su construcción (serán tres etapas) tendrá capacidad para abastecer a 300 mil hogares en Sonora y Baja California. Aseguró que estas son decisiones pensando en las siguientes generaciones “nosotros ya vamos de salida y hasta podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto”.Aseguró que a raíz de la pandemia esta dependencia se convirtió en un problema que detenía la producción, no sólo de carros, sino hasta de aparatos electrodomésticos. La de Biden es una decisión que impactará a México, porque su vecindad con Sonora complementa el desarrollo industrial en esta entidad.El gobernador Alfonso Durazo, por su parte, fue más explícito en el potencial de desarrollo que implica la explotación del litio, porque Sonora es la entidad con la mayor reserva de este mineral en el país, “que va a ser un pilar para el desarrollo nacional”. Explicó que en agosto de 2021, Biden emitió un acuerdo que establece que para 2030 al menos 50 por ciento de los carros que se vendan en Estados Unidos deberán ser eléctricos.Cabe destacar que la relevancia de este acuerdo para la entidad, no sólo es porque esto potenciará la explotación del litio, sino que los automóviles eléctricos también involucran el uso de cobre y gráfito en su elaboración.