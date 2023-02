Putin: Occidente intentará socavar y dividir a la sociedad de Rusia

Vladimir Putin, presidente de Rusia Credito: Afp

21 de febrero de 2023.- El presidente ruso, Vladímir Putin, en su mensaje anual a la Asamblea Federal, advirtió este martes que Occidente intentará socavar y dividir a la sociedad de Rusia apostando por los traidores nacionales.



El jefe de Estado señaló que occidente aceleró el llamado proyecto "antirruso" en Ucrania, al apoyar el golpe de Estado en ese país en 2014, una acción que calificó de sangrienta, anti estatal, anticonstitucional, y no solo la apoyó, sino que ha informado de cuánto dinero se gastó en ello.



Asimismo aseguró que "Pusieron la rusofobia y el nacionalismo extremadamente agresivo como base ideológica", informó Prensa Latina



"Las personas que están al menos un poco inmersas en la historia saben muy bien que este proyecto tiene sus raíces en el siglo XIX. Se alimentó en el Imperio austrohúngaro, en Polonia y en otros países con un objetivo: separar de nuestro país los territorios históricos que hoy se llaman Ucrania", añadió.



Cabe destacar que en una reciente conferencia celebrada en Múnich, hubo un sinfín de acusaciones contra Rusia. La impresión es que esto se hizo solo para hacer olvidar a todo el mundo lo que el llamado Occidente ha hecho en las últimas décadas, refirió el presidente del gigante euroasiático.



Regiones enteras se sumergieron en el caos, declaró el estadista ante la Asamblea Federal y agregó que por cifras de los propios estadounidenses como resultados de las guerras por ellos desencadenadas después de 2001 murieron 900 mil personas y 38 millones se convirtieron en refugiados.



Simplemente, intentan borrar todo eso de la memoria de la humanidad y fingir que nunca ocurrió. Pero nadie en el mundo lo ha olvidado", subrayó.



"Al mismo tiempo, el flujo de dinero para apoyar la guerra no disminuye, no escatiman fondos para alentar disturbios y golpes de Estado en otros países y en todo el mundo", aseguró el jefe de Estado ruso.



Más adelante el mandatario refirió que las entregas de armas a Ucrania son muy peligrosas, pero "cuanto más alcance tengan los equipos que Occidente entrega, más lejos nos veremos obligados a alejar la amenaza de nuestras fronteras. Es algo evidente".

