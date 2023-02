“Tribunal del pueblo” enjuicia a Putin por invadir Ucrania

Los jueces Priya Pillai, izquierda, Zak Yacoob, centro, y Stephen Rapp inician el "tribunal del pueblo" para enjuiciar simbólicamente al presidente ruso Vladimir Putin por el crimen de agresión por su invasión a Ucrania, en La Haya, Holanda, el lunes 20 de febrero de 2023. Credito: AP

20-02-23.- Un “tribunal del pueblo” llevó a juicio al presidente ruso Vladimir Putin el lunes por el crimen de agresión por su invasión a Ucrania, una medida simbólica para cerrar una “brecha de rendición de cuentas” ante la ausencia de un tribunal internacional con jurisdicción.



La corte no tiene facultades legales, pero los fiscales dijeron que presentarán evidencia de que Putin cometió el crimen de agresión al ordenar la invasión hace casi un año, desatando una guerra devastadora que ha matado a miles de personas y ha dejado pueblos y ciudades en ruinas.



“Este es un crimen que pertenece a los anales de la infamia. Es un crimen que exige rendición de cuentas”, dijo Drew White, un abogado canadiense que funge como uno de los fiscales del tribunal.



Si bien la Corte Penal Internacional abrió una investigación sobre los crímenes cometidos en Ucrania, carece de jurisdicción para enjuiciar a los líderes rusos por agresión.



Sin embargo, crece la presión internacional para que se establezca un tribunal especial para juzgar el crimen. La legislatura de la Unión Europea aprobó una resolución no vinculante en enero que pide al bloque de 27 naciones que trabaje “en estrecha cooperación con Ucrania para buscar y generar apoyo político en la Asamblea General de Naciones Unidas y otros foros internacionales... para crear el tribunal especial por el crimen de agresión contra Ucrania”.



Holanda, sede de varias cortes internacionales, se ha ofrecido para albergar la corte.



El tribunal del pueblo es una iniciativa del grupo de derechos Cinema for Peace, el Centro de Libertades Civiles de Ucrania y Ben Ferencz, el abogado de 102 años que es el último fiscal sobreviviente de los juicios de Nuremberg posteriores a la Segunda Guerra Mundial contra los líderes nazis.

