(VIDEO) EEUU:Una serie de tiroteos dejan al menos dos muertos

Al menos dos personas murieron y otras ocho resultaron heridas en una serie de tiroteos registrados en las últimas 24 horas en Memphis, Tennessee y Nueva Orleans, Luisiana, en el sur de Estados Unidos (EE.UU.), reportaron medios locales.



En Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, en el sureste de EE.UU., al menos una persona murió y cuatro más resultaron heridas en un tiroteo que se produjo en un evento que precede al carnaval de la ciudad.



El incidente ocurrió hacia las 21H30 hora local durante un desfile que suele organizarse previamente a la celebración de Mardi Gras.





El tiroteo se produjo a lo largo de la concurrida ruta del desfile de Uptown. Es un tramo, poblado de bares, donde se reúnen grandes multitudes.La policía dijo inicialmente que cinco personas, una niña, una mujer y otras tres personas identificadas como hombres, habían resultado heridas en el tiroteo.Todos fueron llevados a un hospital, donde una de las víctimas masculinas fue declarada muerta más tarde, dijeron. Las otras cuatro víctimas se encontraban en condición estable desde la madrugada del lunes. No estaba claro qué condujo a la violencia.Un sospechoso fue detenido a menos de una cuadra de distancia y se confiscaron dos armas, dijo la policía.Por otra parte, un par de tiroteos se registraron en Memphis, Tennessee, con un saldo preliminar de una persona muerta y otras 10 resultaron heridas la madrugada de este domingo , indicó la policía que cree que los dos incidentes están conectados,.Según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Memphis publicado en Twitter, los oficiales respondieron a un tiroteo en un club nocturno de la ciudad a las 12H43 horas..Dos víctimas fueron trasladadas al hospital en estado crítico. Otros cinco con lesiones menos graves acudieron a hospitales de la zona en vehículos particulares.Mientras la policía estaba en la escena, se les notificó de un segundo tiroteo a una milla de distancia. En esa escena, una víctima masculina fue declarada muerta y otras tres víctimas fueron transportadas al hospital en estado crítico, según la policía.La policía no sabe qué condujo al tiroteo o si el tirador conocía a las víctimas. Todavía no tienen una descripción sólida del tirador o tiradores.EE. UU. ha sufrido 80 tiroteos masivos en 2023, según Gun Violence Archive , una organización sin fines de lucro que define los tiroteos masivos como aquellos en los que cuatro o más personas recibieron disparos, sin incluir al tirador.